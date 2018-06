Ozzy Osbourne řekl, proč nežije se Sharon, a pochlubil se střízlivostí

"Poslední rok a půl jsem pil a bral drogy. Byl jsem v temnotě a choval se jako totální sr.. vůči lidem, které miluji nejvíc, vůči své rodině. Nicméně jsem teď rád, že už čtyřiačtyřicet dní zcela abstinuji. A aby bylo jasno, nerozvádím se, jen se snažím být lepším člověkem. Všem se za své šílené chování posledních měsíců omlouvám," napsal Osbourne na svém profilu na Facebooku.

Jednatřicetileté manželství s Sharon už ustálo mnoho věcí. Od Ozzyho závislosti, přes Sharoninu nemoc i nedávný kolaps jejich dcery Kelly.

Teď se ale Sharon ze společného domu odstěhovala.

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon v roce 1983

Ozzy Osbourne to vysvětluje tak, že jsou každý jiný. Ona chce být podle něj neustále středem pozornosti médií, stýkat se s celebritami a pořádat večírky. Jemu to leze na nervy a hodlá se naopak ukrývat.

"Sharon je posedlá showbyznysem. Ale to není nic pro mě. Dejte mi s tím pokoj. Sharon mě pořád představuje lidem, které neznám a ani nechci poznat," svěřil Ozzy britskému listu The Sun.

Ozzy Osbourne s rodinou v reality show

Účinkoval přitom v reality show o své rodině. "Byl to Sharonin nápad. Nikdy jsem nechtěl dělat tu věc do televize, nikdy jsem se tímto nechtěl stát. Nesnáším, když se vidím v televizi. Nikdy jsem se nedíval na jediný díl. Sharon si tím udělala kariéru, ale mě to nezajímá. Nemám rád showbyznys," tvrdí čtyřiašedesátiletý rocker.

Svou střízlivost chce zpěvák využít pro comeback skupiny Black Sabbath, s níž přijede 7. prosince i do České republiky.