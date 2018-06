Ozzy Osbourne téměř neslyší a trpí fobiemi

"Daří se mi dobře. Ale to s ušima je špatné. Nechte si 40 let pouštět do obličeje tyhle všechny decibely. Jsem skoro hluchý a rozumím jen něčemu, když někdo stojí přímo přede mnou," přiznala britská hvězda. Osbourne dodal, že jeho nahluchlost dovádí jeho ženu Sharon k šílenství. Zpěvák prý totiž buď nerozumí ničemu, nebo všemu rozumí špatně. Už léta má navíc hučení v uších.

Známého muzikanta sužuje také strach ze všeho možného. "Mám dnes ještě strach z idiotských věcí, například z výšek. Nemůžu vylézt ani na žebřík, aby mi nebylo špatně. Hororové filmy? Na to zapomeňte!" řekl hudebník.

Léta se potýkal se svou závislostí na alkoholu. "Čtyřicet let jsem byl jen ožralý. Důvod se vždycky našel, nuda, stres, tréma," vypráví. Nakonec se ocitl ve skupině anonymních alkoholiků a začal se léčit. Člověk se prý diví, koho všeho při tom potká. "Třeba Erika Claptona, v parku jedné kliniky. Chtěl jsem přejít na druhou stranu, protože jsem ho neměl rád, když zavolal: 'Ozzy!'. Chvíli jsme se bavili, vlastně je to docela milý typ," popsal setkání Osbourne.

Sešel se kdysi také s někdejším britským premiérem Tonym Blairem. Ten se mu ale na rozdíl od Claptona nezamlouval. "Řekl mi: 'Víte, že jsem byl také v rockové skupině? A nikdy jsem nedokázal u Iron Man (píseň skupiny Black Sabath) zahrát správně akordy.' Myslel jsem si, co to žvaní, nic jsem ale neřekl. Zatímco mluví, umírají lidé ve válkách, šílenci vyrábějí atomové bomby, planeta taje. Tihle týpci tam nahoře mají, zatraceně, zachraňovat svět, ne cvičit hraní na kytaru," dodal muzikant.