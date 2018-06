Ozzy Osbourne se stěhuje do Británie

"Vracím se do Británie. Nedokážu si představit, že bych v Americe žil ještě jeden den navíc. Už mám dost cestování a chci se usadit," prohlásil rezolutně rodilý Angličan.

Ozzy se stěhuje do svého rozsáhlého sídla na britském venkově. Svým rozhodnutím zároveň popřel, že by považoval svůj anglický dům prokletý.

V posledním půlroce ho tu totiž pronásledovala neobvyklá smůla: nejprve se tu přizabil při kolizi na kole, pak zloději z domu ukradli drahé šperky a sídlo také postihl požár.

"Toho se neděsím. Jsem si jistý, že se tam budu konečně cítit doma," tvrdí šestapadesátiletý rocker, který nedávno přišel s šokujícím přiznáním vztahujícím se k jeho dětství v Anglii. Minulý měsíc prozradil, že ho jako jedenáctiletého birminghamského klučíka sexuálně obtěžovali dva starší chlapci.

"Čelil jsem jako dítě sexuálnímu násilí. Dva chlapci na mě vždycky čekali při cestě ze školy. Sice mě přímo neznásilnili, ale pokaždé mě přinutili svléknout kalhoty a pak mě osahávali. Bylo to děsivé. Poprvé se to navíc přihodilo před zraky mé sestry, což pro mě bylo nejhorší. Pak se to stalo jejich pravidelnou zábavou při cestě ze školy. Měl jsem strach, že to nikdy neskončí," přiblížil Ozzy své děsivé dospívání čtenářům britského listu The Daily Mirror.