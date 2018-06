Ozzy Osbourne popírá své otcovství

Sheron samozřejmě chce od údajného tatínka pro syna peníze, aby mohla Ozzymu juniorovi zaplatit logopeda, protože synáček krapánek zadrhává v řeči. Jinak je prý celý tatínek - hlavně díky dlouhým tmavým vlasům.



Osbourne samozřejmě otcovství popírá a hodlá své jméno očistit právě tím, že se dobrovolně podrobí testu DNA. "To nejcennější, co v životě mám, je moje manželství a mé děti. Teď se někdo pokouší zničit můj harmonický rodinný život. To se nesmí

stát," říká Ozzy podle agentury WENN.



Vedle dvou dětí z prvního manželství má Osbourne se svou druhou ženou Sharon tři děti - devatenáctiletou Aimee, osmnáctiletou Kelly a sedmnáctiletého Jacka. V roce 1996 ještě Ozzy dost zlobil, a tak se Sharon nyní snaží kontaktovat lékaře, kteří mu vazektomii dělali. V minulosti prý slyšela o případech, kdy tato metoda selhala.

Rocker Ozzy Osbourne.

Obal CD Ozzy Osbourna Down To Earth, (c) 2001.

Osbourneovi - zleva: Kelly, Ozzy, Sharon a Jack.

Dcera rockera Ozzyho Osbournea Kelly.

Ozzy a Sharon Osbourneovi při předávání hudebních cen American Music Awards.