Ozzy Osbourne jí zdravě, Jack hubne

Ozzyho na zdravý styl života přivedl dokument Super Size Me. Filmový tvůrce Morgan Spurlock se v rámci projektu celý měsíc živil pouze jídlem od McDonald´s, což mu způsobilo vážné zdravotní problémy.

Po shlédnutí snímku rocker odmítá do svého těla vpravit cokoliv nezdravého. Legendární „princ temnot“, který kdysi nadmíru holdoval alkoholu a drogám, si dokonce najal osobního trenéra a bylinkáře, s nimiž konzultuje své nové stravovací návyky.

„Pokud jste ten dokument neviděli, pak vám musím vřele doporučit, abyste si ho pořídili na DVD,“ prohlásil Ozzy v magazínu New, „kompletně to změnilo můj styl života. Změnil jsem názor na nezdravou stravu a cvičení. Teď na sobě pracuji pětkrát až šestkrát týdně. Pomáhá mi osobní trenér a bylinkář. Snažím se nyní do těla pouštět jen dobré věci, po všech těch nezdravých letech.“

Radikální změnou prošel také Jack Osbourne. Z obtloustlého synka se pomalu stává svalnatý chlap. Upsal se totiž televizní show Extreme Celebrity Detox, kde hubne přímo před zraky diváků. Podle magazínu People piluje Jack svoji postavu tvrdým cvičebním režimem, v rámci kterého denně půl hodiny leze po skalách a běhá. To vše s prázdným žaludkem. Od letošního dubna již shodil patnáct kilogramů. V rámci diety se také vzdal chleba a sladkostí.

Jediný, kdo zůstává u Osbourneů nešťastný, je dcera Kelly. Ta prohlásila, že je se svým tělem natolik nespokojená, že se nechá celá přešít plastickými chirurgy.