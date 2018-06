Ozzy má výdrž jako králík, tvrdí jeho žena

"Ozzy může provozovat sex hodiny," povzdychla si čtyřiapadesátiletá Sharon. "Je jako králík, je hrozný. Každá písnička ho hned dostane do nálady se milovat. Je jako ten králíček na baterky. Místo toho malého králíka by tam na mlácení do bubínku měli mít Ozzyho penis," dodala.

Sexuální apetit jim ve stáří udržují dvě věci: Ozzyho velké mužství a Sharonina umělá prsa. "Jsme spolu skoro dvacet pět let. Nejlepší věc, kterou jsem kdy udělala, byly prsní implantáty. Miluje je. Je jako novorozeně," popsala účinky plastické chirurgie na svého chotě.

Devětapadesátiletý Ozzy si ale penis uměle prodlužovat nemusí. "Můj manžel nosí boty velikosti 48 a má obrovské ruce. Nepotřebuje žádnou pomoc v této oblasti," pochlubila se jeho manželka.