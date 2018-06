Ozzy je genetická kuriozita, vědci mu prozkoumají „nesmrtelné“ DNA

Bývalý frontman skupiny Black Sabbath potěšil odborníky, když souhlasil, že se stane jedním z prvních lidí, kteří si nechají udělat komplexní genetický test. To, že si ho vybrali, je pocta. Test jinak stojí v přepočtu 840 tisíc korun.

Odborníci ale doufají, že se jim podaří přijít na to, jak je možné, že Ozzy vydržel život, který by většinu lidí během krátké doby zabil. Nejenže užíval drogy a holdoval alkoholu, ale mimo jiné i nasál do nosu desítky mravenců, ukousnul hlavu netopýrovi a holubici a při autonehodě si zlomil krk.

Nezkrotný Brit přiznává, že "honil lidi s puškou, přejížděl s Range Roverem přes viadukty, a vyvázl z toho bez škrábnutí".

Když pil nejvíc, v roce 1989, dokonce se pokusil uškrtit svou manželku Sharon. Ale i ta to přežila, připomíná list The Sun.

Ačkoliv Ozzy žil neuvěřitelně nezdravý život, je ženatý už 30 let a má tři dospělé děti. Také tvrdí, že se prý drog i alkoholu vzdal.

"Genetická analýza osob, které mají extrémní chorobopisy, má ohromný vědecký potenciál," říká Nathan Pearson z americké firmy Knome, jež testy provede.