Otestujte svůj zpěv a můžete být v televizní show Hlas ČeskoSlovenska

U soutěžících v show Hlas ČeskoSlovenska je rozhodující právě pěvecký výkon a ne vzhled. Kromě zpěváků z castingů se v nové televizní soutěži objeví také talent z internetu. Na portálu soutěže se dozvíte, jak na tom se zpěvem jste.

Pódium soutěže Hlas ČeskoSlovenska

Stačí mít webkameru, mikrofon, trochu odvahy a nahrát svůj zpěv. Ten bude okamžitě vyhodnocen a zapíše se do povědomí talent skautů. Vítěz se stane Hlasem internetu a objeví se i v samotné televizní show. Manuál Voice analyzeru na webu návštěvníkům představují moderátoři Tina a Leoš Mareš, kteří podrobně vysvětlí kroky, jak dosáhnout co nejlepšího záznamu (speciální aplikaci Voice analyzer najdete zde).

"S Tinou jsme si sedli nejen pracovně, ale i lidsky. Jsme už sehraný tým a vzájemně se doplňujeme. Na druhou stranu Tina je živel, spontánní, emotivní člověk, který mě svými reakcemi dokáže vždycky překvapit. Proto se nebojím,

že bychom spadli do nějakého stereotypu," řekl Leoš Mareš o své moderátorské partnerce.

Leoš Mareš Zpěvačka Tina

"Mám na starosti Leoše Mareše a budeme mít hodně podobný úkol jako v SuperStar. Tím, že tato soutěž nemá omezení věkové, ani co se profesionálních zkušeností týče, lidi, kteří se přihlásili, mají už nějaké zkušenosti a mají už jisté sebevědomí a vědí přesně, co chtějí a jak to chtějí. Už to není taková práce jako se šestnáctiletými mladými dětmi, které nevědí, do čeho vlastně jdou, a potřebují podpořit," řekla pro iDNES.cz Tina.

Kouči zpěváků a zpěvaček se zlatem v hrdle budou Michal David, Pepa Vojtek, Dara Rolins a Rytmus (více čtěte zde). Nejdřív budou sedět k soutěžícím zády a v případě, že se jim jejich hlas zalíbí, otočí se. Pak si musí soutěžící vybrat, do kterého z týmů chce patřit.

"Toto je něco úplně jiného než SuperStar. Tady můžu ukázat, jak to dělám, jak to u mě funguje za oponou. Protože nikdo netuší, jak to dělám. Někdo si fakt jenom myslí, že mi napíšou text, já přijdu, zanadávám a to je všechno. Ale tak to není," prozradil iDNES.cz Rytmus.

Portál iDNES.cz se také zapojil do hledání zpěváka nebo zpěvačky se zlatem v hrdle. Dva ze čtenářů přeskočí první castingy pěvecké soutěže a v barvách iDNES.cz postoupí do užšího výběru.

Vítěz Hlasu ČeskoSlovenska bude vyhlášen 3. června 2012. Krom toho, že si vyzkouší práci s kouči, získá peněžní cenu, ale i možnost natočit album a smlouvu s vydavatelstvím Universal Music.

Soutěž The Voice ve světě

Show poprvé odvysílali loni v Holandsku a úspěšný formát přebrala také americká NBC. V USA do poroty zasedli například Christina Aguilera či frontman skupiny Maroon5 Adam Levine. Premiéra, kromě Česka a Slovenska, letos čeká také Francii, Belgii nebo Austrálii, kde by se měl v porotě objevit zpěvák Seal, v Británii zase Tom Jones.