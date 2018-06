Otěhotněla jsem vlastně omylem, přiznala zpěvačka Radka Fišarová

"V podstatě to byla opravdu náhoda, malý omyl. Neplánovali jsme to. Ba naopak. Říkala jsem si, že by bylo lepší, kdyby k tomu došlo, až dozkouším muzikál Quasimodo. Ale stalo se. Je mi třiatřicet, a tak je to malý zázrak, že se to vůbec povedlo," svěřila Fišarová.

Své první dítě čeká s přítelem, hercem Jiřím Hánou, s nímž se dala dohromady před půl rokem. Teprve před Vánocemi totiž skončil její čtyřletý vztah s manažerem Jiřím Pokorným.

I v těhotenství hodlá Fišarová dál pracovat a nadále zkouší roli matky Esmeraldy. Alternuje ji kolegyně Vanda Károlyi Konečná. Zatím ale zkoušky zvládá a komplikací v těhotenství se neobává.

Petr Kolář, Radka Fišarová, Michal David a Marian Vojtko Radka Fišarová - Party Rádia Impuls

"Žádné komplikace si zatím nepřipouštím. Říkám si, že nejdůležitější je zdraví. Jsou věci, které zkrátka v životě neovlivníme. A tohle je jedna z nich, takže se snažím myslet pozitivně, proč také jinak," tvrdí.

Pohlaví dítěte Fišarová zatím nezná, ale jako každá správná matka si prý hlavně přeje, aby bylo zdravé.

"Po ničem jiném netoužím. Je mi jedno, zda to bude holka nebo kluk. Bude to můj malý zázrak. Pokud vše proběhne v pořádku, pak budu naprosto šťastná a spokojená," dodává.