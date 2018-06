Otec Ztracený se spojil se šílenou matkou Leckou, křtil její zápisky

Deník šílené matky, jak se kniha Ivy Lecké jmenuje, se křtil v pražském Hard Rock Cafe a vedle Ztraceného přišli i další hvězdní kmotři.

"Každý si na křest bere sudičky, já se rozhodla pro kmotry. Jména nebyla zvolena náhodou. Marek Ztracený se stal právě otcem. Osobně ho považuji za dostatečně šíleného, aby mohl křtít knihu šílené matce. Svěcený je zasloužilým otcem, který vše posvětil nejen svým jménem, ale také vlastním potem, o kterém říká, že je to svěcená voda. Borec na konec Vlasta Korec, otec malé Madlenky, je můj současný kolega na Primě," doplňuje vysvětluje moderátorka a začínající spisovatelka.

Moderátorka Iva Lecká

Iva Lecká je známá především rozhlasovým posluchačům z Prahy, dříve moderovala Prima jízdu na Primě a pro Revue iDNES.cz hodnotila šatníky slavných. Nyní je matkou na plný úvazek, s manželem Pavlem Klouparem vychovává syna Tobiáše.

Jelikož je role matky pro Ivu rovněž premiérou, své pocity na mateřské si pečlivě zapisovala. Publikovat je nejdřív začala v Rádiu City, po velkých ohlasech je nakonec vydala. "Dostávala jsem spoustu děkovných emailů, pozitivních ohlasů na to, jak se u nich lidi baví. To byl ten impuls nenechat deníky jen tak vyšumět, a nebo spát v šuplíku, ale dát jim nový kabát, trochu je rozepsat, poupravit a dát vzniknout knize, která by mohla pobavit současné i budoucí matky," popisuje cestu ke knižnímu titulu Iva Lecká.

Iva se v létě vrací na primáckou obrazovku, kde před časem moderovala i Prima jízdu po boku Zdeňka Mahdala či Tomáše Krejčíře. Nyní se představí ve zcela jiné roli. "S Vlastou budeme celé léto uvádět letní zábavu o zajímavé ceny. Na tuhle práci se moc těším, i když přiznávám, že nervy pracují. Aspoň, že se po nich dobře hubne. Už sem shodila osm kilo," směje se moderátorka.

Zpěvačka Markéta Poulíčková, známá jako L.B.P.

Křest knihy Deník šílené matky zakončil koncert zpěvačky Martiny Poulíčkové alias L.B.P. Mezi dalšími hosty se objevil Ruda z Ostravy či Libuše Vojtková.