VIDEO: Tatínek chodí s nalakovanými nehty, chce být vzorem pro dceru

Šestiletá Sadie tatínkovi lakuje nehty na rukou a nohou od svých dvou let. Nathan to považuje za normální a prohlubuje to prý jeho vztah s dcerou.

„Když někam jdu, dívám se na nehty, které mi nalakovala. Myslím na ni a to je opravdu hezké. Je to jako bych ji vzal s sebou,“ prozradil Nathan Bond.

Děti na ulici se ho často ptají, proč má jako muž nalakované nehty. Hlavně kluci mu říkají, že je to jen pro holky. Malá Sadie na to má však prostou odpověď.

„Neexistuje žádná klučičí nebo holčičí barva,“ prohlásila.

Vdovec, který loni přišel o manželku kvůli rakovině prsu, za lakováním nehtů vidí víc než jen krášlení. Chce, aby dcera nevyrůstala v genderových stereotypech. Rád by pro ni byl vzorem a naučil ji, že je důležité cítit se v pohodě a užívat si, co člověka baví.

„Pro mě to opravdu není o sexualitě. To s tím nemá nic společného. Nehty vůbec nejsou o pohlaví. Je to jen o barvách a o tom, aby byl člověk v pohodě, když to dělá. Pro mě jako ovdovělého otce je nejdůležitější vychovat opravdu silnou sebevědomou ženu. A ujistit se, že má správné vzory, ale být tím vzorem je také mým cílem,“ dodal malíř z Brooklynu.