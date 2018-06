Otec byl tyran, potvrdila tvrzení sestry herečka Nastassja Kinski

"Byl to tyran. Sotva si vzpomínám, že bychom někdy seděli společně u stolu," uvedla jednapadesátiletá Nastassja Kinski. Kdyby ještě žil, udělala by "vše pro to, aby šel do vězení".

"Když zemřel, někteří lidé mi říkali, že je jim to líto. Mně to líto nebylo," dodala.

Klaus Kinski ji sexuálně nezneužíval, ale vždy se prý o to snažil. "Vždy se mě příliš dotýkal, tiskl mě k sobě tak, že jsem myslela, že se nebudu moci vyprostit. Tehdy mi bylo pět nebo čtyři a žili jsme v Mnichově," napsala.

"Instinktivně jsem cítila, že nejde o objetí milujícího otce, ale že to je něco víc. Ale podařilo se mi z jeho sevření dostat. Pak jsem se třásla, dokud tam byl," vypráví herečka známá z filmů Tess, Mariini milenci nebo Paříž, Texas.

Klaus Kinski

"Byl nevypočitatelný, vždy naši rodinu terorizoval. Nikdy jsme nevěděli, kdy znovu vybuchne vzteky. Někdy z nejasných důvodů házel proti zdi, co mu přišlo pod ruku, a křičel tak hlasitě, že jsem byla vždy vyděšená. Otec se nás nikdy nezeptal, jak se máme, jestli je nám teplo nebo zima nebo jestli jsme šťastné," dodala Nastassja Kinski.

Její nevlastní sestra, šedesátiletá Pola Kinski, časopisu Stern řekla, že ji otec od jejích pěti do 19 let sexuálně zneužíval. "Nejhorší na tom je, že mi jednou řekl, že je to naprosto přirozené, neboť otcové po celém světě tohle s dcerami dělají," řekla Pola, která o svém traumatu píše podrobně v autobiografii, která v Německu vyjde příští týden.

Pola Kinski, nejstarší dcera zesnulého německého herce Klause Kinského

Nastassja Kinski pochází z druhého manželství Kinského s Ruth Brigitte Tockou, zatímco Pola z prvního manželství s Gislint Kühlbeckovou. Od svých deseti let vídávala Nastassja svého otce jen zřídka.

Klaus Kinski zemřel v roce 1991. I více než dvacet let od své smrti je stále vnímán kontroverzně. Jeho kritici mu vyčítají prostopášný život s rozvody, alkoholismus, narkomanii a bití dcery. Hrál ve více než 200 filmech, proslavila ho ale zejména spolupráce s režisérem Wernerem Herzogem.