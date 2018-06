Otec dítěte Liz Hurleyové je nejistý

Ten ve výše zmíněné televizní komediální sérii představuje postavu Chandlera.

Magnet ženských pohledů Steve nedávno před přáteli záměrně utrousil nemístné poznámky na adresu své bývalé přítelkyně Liz. Obvinil ji, že se při natáčení filmu Serving Sara spustila s Matthewem, který je tedy skutečným otcem dítěte.



"Jak nám Steve jednou řekl, věří tomu, že se Liz s Matthewem při natáčení vyspala," prozrazuje účastník party, kde byla vyzrazena pravda okolo rodičovství potomka Hurleyové.



Pověsti Chandlera z Přátel to zrovna nepřidá... Dokončení snímku Serving Sara je totiž díky jeho závislosti na lécích odsunuto na neurčito. "Perry už je sice slavný, ale to mu nedává právo kazit naši svědomitou práci vlastní slabostí," dodala jedna nejmenovaná hvězdička, která se snažila zrovna v tomhle filmu prorazit.



Těhotná Elizabeth se dosud marně snažila veškeré pomluvy zarazit. Její mluvčí se nechal slyšet: "Liz odmítá jakékoli nechutné nařčení, že by kdy s panem Perrym navázala vztah jakéhokoli druhu. Můžete mluvit pouze o zcela profesionálních kontaktech těchto skvělých herců." Další slova na toto téma považuje hollywoodská gravidní star za naprosto zbytečné.



Přesto jeden z řady rýpalů podotkl uštěpačně: "Když tedy Liz otěhotněla z ryze profesionálních vztahů, bude to asi dobré péčko. Škoda, že ho nestihli dotočit!"

Liz Hurleyová ve slavných "špendlíkových šatech." Liz Hurleyová a Hugh Grant Liz Hurleyová a Pamela Andersonová Liz Hurleyová