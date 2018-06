Otec dítěte Anny Nicole Smithové byl definitivně potvrzen

Paternitu nakonec prokázal test DNA. O dívenku zatím pečuje poslední partner bývalé playmate, právník Howard K. Stern. Soud mu ale dítě odebere.

Po všech právních formalitách připadne Birkheadovi do péče holčička, jejíž majetek dosahuje 240 milionů dolarů, v přepočtu tedy něco kolem 4,9 miliardy korun. Anna Nicole za svého života odmítala přiznat, že právě zmíněný fotograf je otcem. Sama mlžila a protahovala soudní při, která vypukla loni v září. Její partner a právník Howard K. Stern jí v tom pomáhal a i po její smrti bojoval urputně dál. Teď však prohrál, neboť testy DNA vyšly s přesností na 99,9999 procenta, jak uvedl státní zástupce.

„Protiví se mi, že budu tím, kdo to řekne, ale věděl jsem to. Moje dítě půjde brzy domů,“ prohlásil Birkhead před novináři krátce poté, co vyšel od soudu.

Anna Nicole, vlastním jménem Vickie Lynn Hoganová, se proslavila na počátku devadesátých let jako dívka magazínu Playboy. Tehdy se do ní zamiloval miliardář Howard J. Marshall. Po sňatku do roka ve svých devadesáti movitý naftař zemřel a Anna zdědila obrovský majetek. Ačkoli se o něj musela soudit se svým nevlastním synem, nakonec svou část získala.

Loni v září porodila holčičku Dannielynn. Jen tři dny poté tragicky zahynul její prvorozený syn Daniel. Ona sama se předávkovala léky na předpis letos 8. února v pokoji floridského hotelu. Zemřela ve věku devětatřiceti let. Veškerý majetek po ní zdědila dcera. Do své péče se ji snažila získat také matka Anny Nicole – Virgie Arthurová. S ní ale blonďatá kráska měla velmi špatné vztahy.