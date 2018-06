Otec chlapce, kterého prý zneužíval Jackson, se zastřelil

Zemřel tak muž, který způsobil propad Jacksonovy kariéry a trvale mu přilepil nálepku pedofila.

Bývalý zubař z Beverly Hills Evan Chandler se zastřelil ve svém luxusním bytě v New Jersey. Ač by si to mnozí Jacksonovi fanoušci přáli, nedohnaly ho k tomuto činu výčitky svědomí, ale zřejmě zpráva o těžké nemoci, kterou trpěl. Zdroj blízký Chandlerově rodině řekl deníku New York Post, že sebevrah prodělal plastické operace, podobné jako Michael Jackson a neustále si píchal botox do obličeje, aby vypadal stále mladý.

Jordan Chandler, kterému je teď 29 let, žije v New Yorku pod jiným jménem a odmítá veřejně mluvit o obtěžování. Před třemi lety dostal jeho otec příkaz omezující s Jordanem styk, protože ho údajně napadl činkou. S jeho matkou se Evan Chandler rozvedl už v roce 1992.

Jacksonovi fanoušci byli zprávou o Chandlerově smrti potěšeni. Na stránkách některých fanklubů se objevily ostré nadávky na jeho konto a převládá názor, že chtěl pouze profitovat ze skandálu, který uměle vyvolal a sám prý Jordieho fyzicky týral a donutil ho ke lži. Teď doufají, že vše vypluje na povrch a jméno zesnulého zpěváka bude očištěno.

"Všichni v tomto příběhu byli tragicky zasaženi," řekl po Chandlerově smrti bývalý šerif Jim Thomas, který Jacksonův případ tehdy vyšetřoval.

Tehdy dvanáctiletý Jordie Chandler se s Jacksonem setkal náhodou v autoservisu. Hodiny si povídali o počítačových hrách a Neverlandu, kam ho taky Michael brzy pozval i s matkou. Dostala od zpěváka diamantové šperky, kabelky a kreditní kartu, ze které mohla utratit cokoliv chtěla.

Jackson bral Jordieho na výlety a při jednom z nich, v luxusním hotelu v Las Vegas koukali v televizi na horor a Jordie se bál. Tak si vlezl k němu do postele. Od té doby už spali výhradně spolu. Jordie pak při výslechu u psychiatra i na policii řekl, že osahávání začalo o měsíc později, v dubnu 1993.

"Třel se o mě," cituje jeho slova zpráva losangeleského Odboru pro ochranu dětí. O pár dní později ho Michael políbil na ústa. "Jednou mě políbil a strčil mi do pusy jazyk. Řekl jsem mu: Nedělej to. Rozplakal se," vypovídal Jordie. Následovaly další detaily, které popisovaly sexuální zneužívání.

Jordan Chandler nikomu nic neřekl. Jeho otci se ale zdálo přátelství s dospělým podezřelé a podal synovi pod záminkou zubařského zákroku Amytal Sodium, jemuž se říká sérum pravdy. Jordie prý přiznal, že na něj Jackson sahal a Evan Chandler začal požadovat peníze. Nejprve zpěvákovi právníci nabízeli jen 350 tisíc dolarů. Poté, co Jordan popsal některé nestandardní prvky Jacksonových genitálií, rozhodli se zaplatit celou částku. Jackson však odmítl, že tím vlastně nepřímo přiznal vinu. Tvrdil, že měl před sebou turné a že už to prostě nechtěl řešit.