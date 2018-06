Otec a syn Novotní budou hubnout před kamerami

"Holky se mě často posmívaly a nutily mě do různých diet, ale bylo to stejně k ničemu. Teď mám novou lásku a ta je v tomhle směru úplně jiná," přiznal Pavel, který je nyní na tom se svým otcem naprosto stejně - oba mají 117 kilogramů.

Podle zdrojů TV Prima se však otec se synem rozhodli pro novou strategii. Pokusí se snížit svou nadváhu pod odborným vedením přímo před očima televizních diváků. Měli by se stát pokusnými králíky v pořadu Jste to, co jíte. Zda se jim podaří pod kontrolou odborníků a diváků opravdu zhubnout, a zda si novou váhu pak i udrží, to je ovšem otázka.

Pavel tvrdí, že jeho motivem je láska, dokonce vážná známost. Přítelkyně Líba, která je o dva roky starší než on, je podnikatelka z Ostravy. "Můžu si s ní o všem povídat, což je skvělé, probírat s ní i ta moje kila navíc, a k hubnutí mě přitom vůbec nenutí. Ale jsem s ní šťastný a chci jí udělat radost," řekl.

Na svatbu ale na rozdíl od své mladší sestry Lenky zatím Pavel nepomýšlí. "Moje sestra, se kterou uvádíme hudební pořad na Óčku, se chce v létě, až dokončí školu, vdát. Já k takovému kroku nevidím důvod. Děti zatím neplánuju, sexu si užíváme dostatečně, tak v tomto případě nebudeme nic měnit," prozradil Pavel Novotný.