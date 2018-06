Otčím oplodnil dceru injekční stříkačkou

Pikantní je, že Hoff porušil doplněné ustanovení trestního zákona o znásilnění, které bylo ve státě Ohio přijato právě z jeho iniciativy. Násilník a jeho žena totiž aktivně usilovali o to, aby místní zákonodárci schválili jejich doplněk k zákonu.



V něm se upřesňuje, že sexuální násilí není pouze koitus, ale i zavedení různých předmětů do pochvy ženy, které jí mohou způsobit zranění. Upřesnění zákona manželé požadovali poté, co soud osvobodil muže, který svedl jejich nevlastní dceru.



Doplněk k zákonu byl přijat v roce 1996 a o tři roky později se jejich dceři narodil syn. S pomocí testu DNA se zjistilo, že otcem dítěte je dívčin otčím, který ji oplodnil uměle.



Novorozenec byl umístěn do dětského domova a otčím byl uznán vinným ze znásilnění, bití a ohrožení života dítěte. Rozsudek má být vynesen 8. října.