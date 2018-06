Otci se už nedá pomoci, říká dcera bezdomovce a nová Miss Slovensko

Favoritkou od začátku Barbora Franeková si kromě nejcennějšího titulu odnesla i sympatie uživatelů internetu a také vyznavačů krásných a kvalitních vlasů, kteří jí dali své hlasy právě v internetových anketách. Diváci se navíc přesvědčili, že je to sice křehká dívka, ale s dobrodružnou duší. Během natáčení vizitky se svezla v rychlém autě a i když to bylo pro ni poprvé, náramně si toho užívala. "To jste se opravdu nebála?" ptal se jí moderátor Jan Kraus. "Opravdu ne," odpověděla suverénně.