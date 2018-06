Otcem nejsem, tvrdí Sámer Issa

Jistota z jeho hlasu ale znát není, spíš rozpaky a zmatenost. Že by ještě zcela nevychladly city, které choval k tmavovlasé krásce, modelce Andree Divišové? Rozhodně o ní mluví hezky. "Tahle slečna je jedna z mála, která byla hrozně hodná, tolerantní a brala mě takového, jaký jsem," říká o ní.

Dvakrát se nemá vstupovat do stejné řeky, zní jedno moudré přísloví, Sámer by ho ale v případě Andrey Divišové zřejmě klidně porušil. "Radši bych se vrátil k tomu nejlepšímu starému, než abych to zase zbytečně hrotil někde nově. Potřebuju už malinko zázemí," přiznává. Možná právě proto se potácí v rozhodnutí, jestli na modelku zapomenout a uvěřit, že dítě, které čeká, není jeho. Tím spíš, že nedávno zjistil, že je mu s ní opravdu hodně dobře.

"Andrea přijela do Čech a tak jsme se po delší době znovu viděli. Zašli jsme na večeři a užili si krásný večer. Jenže nás nafotili a když zjistili, že je Andrea těhotná, udělali mě automaticky otcem. Je totiž ve čtvrtém měsíci a my se někdy před čtyřmi měsíci shodou okolností taky viděli. Jinak ale žila rok na Miami, kde má přítele a za měsíc se za ním zase vrací. Já vážně doufám, že to není moje," obrací věc v legraci Issa.

Rodina, nebo kariéra?

Ať je to tak, či onak, jakpak by se mladý zpěvák, který má kariéru před sebou, tvářil na otcovství? "Pokud by to dítě bylo stoprocentně moje, určitě bych se k tomu postavil čelem, nejsem typ, co by v tom holku nechal," tvrdí rozhodně.

Zpěvák, který se právě rozhodl začít novou kapitolu svého života - odstěhoval se do nového bytu a proráží na zahraniční trh - bude moci o blízké budoucnosti přemýšlet ve studiu, do kterého se už brzy na čas zavře. Chystá totiž dvě desky najednou, jednu pro český trh, druhou pro ruský.

Procvičovat ruštinu, která se mu trochu vryla pod kůži během dvouměsíčního pobytu v Rusku, pojede znovu hned po Vánocích. Stráví tam pracovně Silvestra i první lednový týden. Vánoce si ovšem ještě nenechá ujít s rodinou a tříletým synovcem. "Náš prcek věří v Ježíška a hrozně se na Vánoce těší. A já samozřejmě taky," uzavírá Sámer Issa.