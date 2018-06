Otce bratrů Krausových hledá Interpol

Proč se vlastně tentokrát sešli všichni v Praze?

Ivan: Nikdo z nás nečekal, že se dožijeme toho, že tu budeme moci takhle sedět. Teď se ale vídáme docela často. Jsou příbuzní, kteří bydlí od sebe sto kilometrů a vidí se daleko méně než my. My jsme asi fakt postiženi sami sebou.

Michael: Prostředí, v němž jsme žili, nás ovlivnilo, nasákli jsme novým světem. Museli jsme se znova poznávat, pochopit se. A shodou okolností jsme nejvíc v kontaktu právě v posledních týdnech. Je to totiž už šest neděl, co se nám ztratil tatínek. V posledním roce byl dost nemocný, těžko se orientoval, hlídali jsme ho, jak jsme mohli, ale neuhlídali.



Ivan: Hledá ho policie a teď už i Interpol. Táta miloval cestování, jízdy po republice, pohyb a svobodu. Často jezdil do Osvětimi, vychutnával, že z ní může zase kdykoli zpátky. Návrat domů pro něj byla vždycky rozkoš.



Michael: Vždycky byl mistr útěků, ale pokaždé se vrátil. Tentokrát zatím ne… To nás dalo snad nejvíc dohromady, v tom se znovu objevila síla naší rodiny.