Osvaldová: Úroveň je zatím nízká

Gott neprošel

A co ostravský Karel Gott, jak bývá nazýván osmadvacetiletý imitátor "božského Karla" Martin Hanske? "Můžete být na něj hrdí," řekl s úsměvem Soukup, "dál však neprošel. Ale pobavil, to jo."

"Řekli mi, že se mám živit imitátorstvím, jen paní Osvaldové jsem spíše než Karla Gotta připomínal strýčka Jedličku," řekl Martin Hanske.

Dál nejde ani Jan Petraš, který se netajil tím, že neumí vůbec zpívat a do soutěže se přihlásil jen proto, aby vyhrál hvězdnou pěchotu. Porotce, kterým upřímně sdělil, o co mu jde, překvapil. "To jsme ještě nezažili, aby někdo nechtěl být SuperStar, ale šlo mu jenom o pěchotu. Podle mě byl ale dost málo strašný," řekla Osvaldová.

A kdo je v porotě největší "kruťas"? "Pan profesor Klezla," smál se Soukup. "Nejsme krutý nikdo, snažíme se být spravedliví. Vždyť ti soutěžící nám tady předvádějí to nejlepší, co umí. Bojují a i když mnohé posíláme pryč, tak hrdě zamáčknou slzu a jdou. Zaslouží si obdiv," řekl předseda poroty Michal Horáček.

Ten se také snažil hájit soutěž SuperStar. "Mí kamarádi pražští intelektuálové zásadně tvrdí, že nemají doma televizi. Jenom ti nejodvážnější připouštějí, že pokud už něco sledují, tak ve tři ráno na druhém programu experimentální balet. Mně se ta soutěž líbí," řekl Horáček.

I když porotci tvrdili, že nejsou moc zlí, v sále, kde čekali soutěžící, o nich kolovaly i jiné zvěsti. „Jeden kluk byl tady docela na dně. Prý mu řekli, že by se svou vizáží mohl dělat reklamu na zeleninu,“ tvrdila jedna ze soutěžících.

Šestnáctiletá Andrea Janczarová z Havířova už soutěžila loni. „Dostala jsem se až mezi čtyřicítku nejlepších, ale pak mě vyřadili, protože jsem ještě neměla šestnáct,“ řekla Andrea Janczarová.

Lucie Černá z Karlovic u Bruntálu si prožila v pondělí chvíle zklamání i radosti. „Ta první porota mě v pondělí vyřadila. Když už jsem se s tím srovnala, volali mi večer lidé z produkce, že mě berou a ať přijedu,“ říkala včera Lucie, která s otcem čekala, až si ji porota zavolá. "Jsem v klidu," řekla Lucie a nervózní nevypadal ani její otec Miroslav, který si krátil čekání četbou detektivky.

Pondělí

Ze čtrnácti stovek zpěváků přihlášených v Ostravě do SuperStar prošla v pondělí prvním sítem necelá stovka soutěžících. Včera večer dorazili na Moravu porotci, kteří z nich během úterka vyberou přibližně 15 šťastlivců.

Jedni už v teple pili kafe, zpívali si s moderátory či se učili texty písniček a druzí třeba i po čtyřech hodinách čekání ještě mrzli venku. Televize Nova v pondělí v Ostravě zahájila sérii konkurzů pro soutěž Česko hledá SuperStar a hotelový dům Jindřich s velkou těžní věží u vchodu praskal ve švech.

Kdo přišel brzy ráno první, dostal se dovnitř po osmé ráno, ti poslední až před jedenáctou. Zatímco loni se tady přišlo pokoušet štěstí pět set soutěžících, včera jich bylo přes čtrnáct set. Postoupí sotva stovka!

"Koho tady v Ostravě hledá Česko?" ptali se venku čekajících soutěžících a jejich doprovodu snad desetkrát moderátoři Robert Ripa a Ladislava Něrgešová, která kromě SuperStar moderuje vysílání pražského Expresradia. Někdy se zdál režisérovi výkřik: SuperStar! příliš tichý, jindy to spletli moderátoři. "Pustíme vás dovnitř, až se to povede," vyhrožoval režisér.

Pro pár minut slávy

Na svých pár minut před třemi tříčlennými porotami (složenými ze zástupců Novy a učitelů zpěvu) čekal vskutku pestrobarevný dav. Pár soutěžících v oblecích s kravatou i motýlkem, zbytek v mikinách, svetrech a tričkách, na hlavách ježky, jedno červené číro, dlouhý vlas i pestrobarevné copánky. Na krku mobily, korálky, řetízky, kožené řemínky.

Porotci se zjevně mohli těšit zejména na písničku s refrénem: dvě malá křídla tu nejsou, kterou si přichystaly snad stovky soutěžících. „Já vím, že to asi budeme zpívat všichni, ale když ta písnička je tak hezká,“ řekla Anna Lániková z Paskova. "Holky mě slyšely zpívat a tvrdí, že to vyhraju."

Ne každý přišel proto, aby se stal SuperStar. "Chtěl bych vyhrát hvězdnou pěchotu," tvrdil s vážnou s tváří pětadvacetiletý Jan Petraš z Ostravy. "Nemám vůbec hlas ani sluch, ale vždyť soutěžící z hvězdné pěchoty byli možná slavnější než Superstar," říkal Jan Petráš. Když se ale dozvěděl, že k účasti ve hvězdné pěchotě musí nejdříve projít přes první porotu, posmutněl. "To nezvládnu, já fakticky neumím zpívat."

Možná ale má šanci. "Většinou dáme v prvním kole na mínění učitelů zpěvu, ale někdy si prosadíme, že dál pokračuje i soutěžící, kterého by vyřadili. Takový Bob Dylan by asi v podobné soutěži taky možná vypadl v prvním kole, protože to na první pohled nebýval úspěšný zpěvák," tvrdil šéf projektu SuperStar Pavel Zuna.

Vozíčkář i ostravský Karel Gott

Šestnáctiletý vozíčkář Jiří Marek si chtěl hlavně vyzkoušet, co s ním soutěž udělá. "Jsem docela nervózní," přiznal. Jeho matka Jarmila, která jej doprovázela, si nemyslí, že by se syn mohl stát SuperStar. "To snad ani nejde, když má takový hendikep. Už jste snad viděl SuperStar na vozíku?"

Zato osmadvacetiletý mladý muž v obleku s motýlkem na krku Martin Hanske hýřil sebevědomím. "Říkají mi ostravský Karel Gott, umím zazpívat jeho písničky jako on, ale i svým hlasem." V sále, kde soutěžící několik hodin čekali, až je budou volat před porotce, bylo ticho jen pár prvních minut. Pak tady začali organizovat zábavu lidé z týmu SuperStar.

Ostravský Karel Gott byl jednou z největších hvězd. Zazpíval Zvonky štěstí a pár dalších hitů, takže o chvíli později už sál burácel: Karel! Karel! "Myslím, že mám velkou šanci. Nabízím totiž něco jiného než ostatní," řekl Gottův imitátor.

Někdo trávil hodiny čekání na předstoupení před porotu zpěvem s ostatními, jiný se zapojil do hada, který kličkoval mezi soutěžícími. Pár lidí si s hlavou v dlaních opakovalo text, někteří si v koutku potichu zpívali.

Okolo půl dvanácté si začali všechny tři poroty volat soutěžící. Někdo zazpíval jednu ze dvou připravených písniček, další mohli předvést obě. Ostravský Karel Gott Martin Hanske i Jan Petraš, který chce vyhrát hvězdnou pěchotu, mohli minimálně do úterka snít svůj sen, i když každý jiný. Jeden o SuperStar, druhý o hvězdné pěchotě.

"Jsem tam! Prý jsem byl super," radoval se Marin Hanske. "Pustili mě dál, byl jsem dost hrozný, ale možná zajímavý," hodnotil své vystoupení Jan Petraš.



SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA SUPERSTAR 2

KONKURZY:

Ostrava: 08. - 09.11. 2004 (1417 kandidátů)

Praha: 11. - 15.11. 2004 (5062 kandidátů)

Brno: 17. - 18.11. 2004 (1878 kandidátů)

VYSÍLÁNÍ:

Úvodní epizoda: 09.01. 2005

1. semifinále: 20.02. 2005

1. finálový koncert: 20.04. 2005

Sestřih toho nejlepšího: 19.06. 2005