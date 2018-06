Osvaldová se Soukupem odmítli třetí řadu SuperStar

Gábina Osvaldová má jasný důvod. Je přesvědčená, že v porotě by měli zasedat mladší lidé, kteří mají k soutěžícím blíž.

"Nabídku jsme s manželem skutečně dostali, ale oba jsme ji svorně odmítli. Osobně se domnívám, že by v porotě samozřejmě měli zasedat erudovaní lidé, kteří dané problematice rozumí. Na druhé straně by ale mělo jít i o lidi mladších ročníků než jsme my," vysvětlila textařka.

Piaf se maže na chleba?

Občas prý měli s manželem pocit, že k soutěžícím mluví ze záhrobí. "Když jsme třeba řekli jméno slavné šansoniérky Edith Piaf, tak na nás koukali, nechápali a vypadalo to, že si snad myslí, že se to maže na chleba. Prostě si myslím, že příchod mladších porotců by bylo příjemným zpestřením jak pro diváky, tak pro soutěžící. Proto jsme účast v porotě odmítli."

Jaká bude úspěšnost třetího ročníku SuperStar? To se podle Osvaldové zatím nedá dost dobře říct. "Při první i druhém ročníku byli lidé byli zvědaví i mírně šokovaní. Mezitím ale v televizích vyjely různé reality show a diváci už soutěž budou vnímat trochu jinak. Domnívám se, že to bůčkem obrostlé české televizní publikum už tak ohromené ze SuperStar nebude," řekla.

Její manžel, skladatel Ondřej Soukup sice vzpomíná na televizní porotcování rád, ale jinak má podobný názor jako jeho žena.

Soukup: stačilo to

"Bylo to pro nás zajímavá a bezvadná zkušenost, ale myslím, že stačila. Myslím ale, že už to stačilo. Dvakrát do stejné řeky člověk nevstoupí," prohlásil.

Do poroty se nechystá ani bývalý předseda poroty SuperStar Michal Horáček. I když nabídku zatím nedostal, přesto už ví, že by ji nepřijal. Domnívá se totiž, že na třetí ročník SuperStar je moc brzy. Už dříve prohlásil, že by to bylo drancování talentů v Čechách. Svůj názor nezměnil.

"Nikdo z televize mě zatím nekontaktoval. Domnívám se ale, že bych nabídku na zasedání v porotě tentokrát odmítl. Dva předchozí ročníky této soutěže už vyčerpaly ve své generaci možnosti a generace nových zajímavých talentů prostě musí dorůst. Na nové opravdu zajímavé kolo SuperStar je zkrátka příliš brzy," řekl Michal Horáček.