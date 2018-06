Osvaldová se berlí jen tak nezbaví. Neodloží je ani na X Factoru

"Je to běh na dlouhou trať, buď se to spraví, nebo ne. A jestli mě někdo vidí, že ujdu deset kroků, tak to vůbec nic neznamená. A že mám ty berle, taky nic neznamená. Chodím na rehabilitace a čekají mě ještě nějaké operace. Když se občas někde objevím bez berlí a pak o sobě čtu: Hurá, Osvaldová opět může lyžovat!, nestačím se divit. Jsou to totální lži," zlobí se Osvaldová.

Dvorní textařka Lucie Bílé si patálie s pravou nohou způsobila při lyžování v italských Alpách. Při pádu si naštípla stehenní kost a vykloubila si koleno. Když se po půl roce dočkala termínu operace, nešťastně si zlomila kotník a skončila na invalidním vozíku. Teď si postupně dává dohromady jedno i druhé.

Obletují ji tři chlapi

"Opraví mi jedno, pak rehabilituju a opraví mi další. Je to průběh tohohle procesu. Proto se občas objevím bez berlí a pak zase s nimi," vysvětluje textařka, která bude střídavě s berlemi a bez nich docházet i na natáčení nové písničkové soutěže televize Nova X Factor, v níž bude vedle svého manžela Ondřeje Soukupa a rockera Petra Jandy porotkyní.

Nejhorší je asi vyšplhat do jejího půdního bytu u Karlova mostu, kam vede sto dva schodů. Obětavě jí v tom pomáhají tři muži jejího života - syn František, manžel Ondřej Soukup a milenec Mirek. Samozřejmě by byla ráda, kdyby se co nejdřív bez jejich pomoci obešla a berle mohla odložit do kouta. Když to občas může udělat, ani si na ně nevzpomene. Pak ovšem přijde kruté procitnutí. "Blbý je, když zjistíte, že neuděláte krok a že je potřebujete. Ale já doufám, že to brzy nějak dopadne."