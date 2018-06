Osvaldová napsala hit pro TV Barrandov, trapas tentokrát nehrozí

SHOW MUST GO ON Hudba: Roman Šandor Text: Gabriela Oslavdová Máš, máš co dát

Je to víc, než jen brát

Sám nejsi nic,

Co chceš sám,

Jiným přej tím víc Pár kroků jít

Unést svůj čistý štít

Z cest, ó dobrých cest

Může tě někdo svést. Víno do číší

Vzdáleným i nejbližším

Na úspěch si nejde hrát

Když nemáš rád Víno do číší

Vzdáleným i nejbližším

Maják svítí, zvoní zvon

Show must go on! Dej pláč i smích

Hvězdný prach ve dlaních

Svět zázraků

Odlétá denně do mraků Víno do číší

Vzdáleným i nejbližším

Na úspěch si nejde hrát

Když nemáš rád Víno do číší

Vzdáleným i nejbližším

Maják svítí, zvoní zvon

Show must go on