Osvaldová: Jeden favorit mi zůstal

Jako jediná dáma v porotě totiž někdy vidí věci jinak. Ačkoli je nyní proslavená především svými hláškami v soutěži, mnohem víc za ni mluví texty písní.

Nakonec právě teď pracuje na novém muzikálu pro divadlo Ta Fantastika, pro které již otextovala představení Zahrada rajských potěšení, Johanka z Arku, které během dvou let vidělo přes 350 tisíc lidí v 650 reprízách, či Láska je láska. Na všech třech spolupracovala se svým mužem Ondřejem Soukupem. K jeho hudbě totiž píše texty především.

Společně tak tvoří písničkářský tým Lucie Bílé, která je i spolumajitelkou Ta Fantastiky. Gabriela Osvaldová otextovala devítinásobné zlaté slavici již tři alba včetně nejúspěšnější Missariel, jež v roce 1993 získalo ze sedmi nominací pět českých cen Gramy.

Práci s Lucií Bílou si Osvaldová pochvaluje. "Ona text povýší, a tak si textař může jen mnout ruce," prohlásila.

Kromě nejznámějších písní, jako jsou Láska je láska, Plyn už syčí z trouby ven, Most přes minulost, Jampadampa, Vokurky nebo SMS, proslavily Gabrielu Osvaldovou také texty k pohádkám a filmům. Jejich výčet názorně ukazuje, že se textařka umí poprat s jakýmkoli žánrem či tématem.

Podepsala se na textech písní k pohádkám Pták Ohnivák či Nesmrtelná teta, ale nezalekla se ani Renčova krimi filmu Válka barev či žánrově nedefinovatelného fantastického filmu Jana Svěráka Akumulátor I.

Pracovala i na režijním debutu F. A. Brabce Král Ubu podle absurdního dramatu Alfreda Jarryho, kde si zahrála i Lucie Bílá. Za hudbu k tomuto filmu získal v roce 1996 Luboš Fišer Českého lva. Ačkoli má Gabriela Osvaldová za sebou na tomto poli slušnou kariéru, textařině se věnuje až od osmdesátých let, kdy začínala psát pro Jiřího Korna.

Původně dnešní soudkyně pěveckých talentů vystudovala herectví na DAMU. Ke světu divadla a filmu měla blízko - jejím otcem byl scenárista Ivan Osvald. Prošla si řadou divadelních rolí, byla i členkou divadelního Studia Bouře.

Na plátně se objevila například jako studentka ve filmu Marečku, podejte mi pero, kdy hlásila při hodině chemie profesorovi přítomnost Tomáše Holého ve třídě větou: "Prosím, ve třídě je jiný žák." Zahrála si domorodkyni jménem Šťastná chvíle v trilogii Osada havranů, právničku ve filmu Bolero, ale i v seriálech jako My všichni školou povinní či televizních inscenacích. Slyšet jsme ji mohli i v dabingu, třeba v animovaném snímku Hledá se Nemo, ale namluvila například i krávu v animovaném filmu U nás na farmě.

Na plátně by se Gabriela Osvaldová mohla objevit také v připravovaném snímku Marie Poledňákové Jak se krotí krokodýli, který volně navazuje na osudy hrdinů oblíbených televizních děl Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Společně s Bárou Štěpánovou a Evou Holubovou se totiž hodí do role jedné ze tří svérázných dam, které komplikují život dědečkovi. Toho by si měl zahrát Václav Postránecký.



Porotkyni v soutěži chybí Kolářová a Foret

Gabriela Osvaldová sedí v porotě SuperStar druhým rokem. Roli si užívá a svůj verdikt vždy zabalí do vtipného obalu. Ali Amiri si od ní před pár týdny dokonce vyslechl hodnocení v perštině. Na to, co si právě teď o soutěži myslí, odpovídá ve stručném dotazníku.

* Jak jsem ráda, že o finále kromě jedné dívky bojují samí chlapci:

Kvalita je někdy důležitější než kvantita.

* Zda se soutěž vyvíjí podle mých představ:

Nevyvíjí, ale nejsem člověk, který by trpěl přehnaným optimismem.

* Co mě drží, abych nebyla ze SuperStar unavená:

Nad vodou mě drží zvědavost.

* Jak často lituji, že jsem usedla na lavici porotců podruhé:

Občas.

* Kdo mi z vyřazených finalistů v soutěži chybí:

Janika Kolářová a Michael Foret.

* Jak se mi daří oddělovat osobní sympatie od profesionálního hodnocení:

Snažím se, nic jiného se nedá dělat.

* Kolik mých favoritů je stále ve hře:

Jeden/jedna.

* Co jako jediná žena v porotě říkám na jedinou soutěžící mezi finalisty:

Jsem ráda, že tam je, protože si to zaslouží.

* Kdo mi pomohl s hodnocením Aliho Amiriho, které jsem přečetla v perštině:

Na mé přání mi ho napsal kamarád Musa Zangi a taky mě ho naučil vyslovovat. Trvalo to asi pět minut.

* Jak trávíme s ostatními čas mezi vystoupením a vyhlášením výsledků:

Třeba minulý týden jsme hleděli na hokej.

* Jak často debatujeme o výkonech soutěžících i po skončení pořadu:

Často a občas máme depky nebo pocit marnosti.