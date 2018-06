Osvaldová: Do léta objevíme hvězdu

Sedíte v porotě televizní soutěže, která by měla objevit novou českou superstar; tedy zpěváka, kterého snad čeká obdiv a platinové desky. Myslíte, že má v českém showbyznysu šanci obyčejný, slušný a hodný člověk?

Netvrdím, že v popu nejsou hodní a slušní lidé, samozřejmě jsou. Ale když na někom už dopředu vidíte, že je opatrnej a že se všeho bojí, je to těžké. Když mu řeknete, pokuste se ještě něco předvést, a on se vám rozbrečí před očima nebo dostane epileptický záchvat...



Což se stalo?

Stalo. Spousta géniů trpěla epilepsií, ale tohle nebyl zrovna ten případ. Když se jeden chlapec při konkurzu dozvěděl, že vysněná kariéra neklapne, dostal záchvat - bylo nám ho šíleně líto. Někdo na to psychicky nemá, protože na vás ta branže klade obrovské nároky, musíte kdykoli zazářit, snést všechny ty vizážisty, stylisty, kecálky... A na ten tlak musí být člověk otrlej. Prostě si neumím představit labilního člověka, jak ho v posledním kole soutěže postaví na jeviště a napálí na něj reflektory.



Zpěváka uděláme z každého



Vítěz bude mít pravděpodobně talent, ale je to vůbec třeba? O některých současných showbyznysových hvězdičkách se to říct nedá...

Samozřejmě, objevují se lidi, kteří extra nezpívají, ale jsou přesně ten typ, který se momentálně požaduje. Zpěváka jinak skutečně uděláte skoro z každého, když má za sebou tu správnou kliku a tu správnou tlačenku. Velká hvězda se dá udělat i z docela půvabné slečny, která nic moc neumí, když se její singl bude pořád obehrávat, ale já tenhle typ zpěváků v oblibě nemám. Snažili jsme se do soutěže vybírat takové talenty, aby k tomu nedošlo, aby nevznikla vyklonovaná hvězda typu...



... Leoše Mareše? Rebeky Partyšové?

U Leoše Mareše si nejsem jistá, jak moc si dělá z lidí srandu. Nevím, do jaké míry je to u něj kalkul. Za zpěváka ho nepovažuju a on sám sebe taky ne. A od té Gábiny - nebo Rebeky - jsem slyšela dvě písničky a nemůžu soudit. Ale dřív existovaly docela slavné zpěvačky, které nezazpívaly ani "hoří". Třeba Markéta Muchová, kterou vyklonoval Franta Janeček nebo někdo podobný.



Dobře. Když tedy chci udělat kariéru v pop-music, asi by bylo dobré trochu provokovat, mít v sobě kus rebela, a taky nadání spřátelit se s důležitými lidmi.

Mám možná lehce naivní pocit, že se opravdový talent občas prosadí i sám.



Bílá byla jako smršť



Nesnaží se někdy mladé holky zapůsobit kvůli kariéře šarmem třeba na vašeho chotě Ondřeje Soukupa?

Lidi mají trošičku mylnou představu, že si herečky a zpěvačky vybojují všechno přes postel. I když... Určitě jsou takové typy. Ondřej je skladatel a producent, takže mu spousta lidí posílá cédéčka a chodí za ním, aby posoudil, jestli něco umějí. Ale jestli to někdo dělá přes postel, tak u toho nejsem. I mně posílají nahrávky. Ptají se, jestli bych jim něco nenapsala, a když mi ten člověk připadá nadanej, tak se snažím pomoct. I kdyby to byla sebehezčí slečna sexice. To byl zrovna případ Lucky Bílé. Když poprvé vlítla k nám do domácnosti, tak... To by se každá manželka velice ráda oběsila v předsíni. Říkáte si - kristepane, jestli chlap týhle smršti odolá, to jsem docela zvědavá.



Vyprávěla mi to. Prý se vám nelíbilo, že jí Ondřej ochotně zouvá botičky.

Nevadilo mi, že ji zouvá. To mělo úplně jiný důvod, který bych nerozváděla. Tenkrát jsem mohla říct ne, Bílou do domácnosti nechci, protože má tu a tu pověst, rozvede nás a udělá mi ze života peklo, ale já se tím nezabývala. Když bylo nadání, tak šly tyhle věci stranou.



Otextovala i hrůzy



Vy nejste jen spolupracovnice Lucie Bílé, ale píšete i pro jiné zpěváky. Pro Lenku Filipovou, Kamila Střihavku...

... nebo jsem pět věcí napsala Symfonik rumpálu na desku, která mi připadá výborná, ale bohužel se málo hrála.



Nemáte v takovém případě pocit zbytečně vykonané práce?

Jo, jenže Kačes Husár zpívá tak dobře! Pro něj to napíšu, i když to není komerční, a udělám si tím radost. A pouštím si to album dodneška, na rozdíl od spousty věcí komerčně úspěšnějších, které mě ale tolik netěší.



Takže jste otextovala i věci, které vás nebaví?

To se stalo asi třikrát.



Lákavá finanční nabídka?

Ne. Třeba se stalo, že přesvědčil Ondřej anebo vydavatelství... Jedna Lucčina píseň mi byla tak strašně protivná, že jsem tam schválně strčila všechny nejotřepanější hovadiny, naschvál jsem vybrala třeba "jsme jak pár hrdliček" nebo "ať slzy štěstí tvou mužnou hruď smáčí" a "bláhovým žitím jak kvítím do dálky skotačit"... Hrůza.



Co na to říkali Ondřej s Lucií?

Ondřejovi bylo jasné, proč jsem to udělala, Lucce jsem to vysvětlila, ale nejstrašnější bylo, že jistá dáma z Lucčiny rodiny řekla, že to je nejkrásnější text, který kdy Lucka zpívala: Tohle bys měla zpívat! To je to, Lucinko, co ti sedí.



Marihuanový receptář



Vracejí vám občas zpěváci texty, protože jsou už podle nich za hranicí společenské únosnosti?

Stalo se právě u Symfonik rumpálu, který nepoužil můj text o marihuaně. Trochu se báli, aby jim kvůli tomu celou desku nezakázali... A pak ještě jeden pravdomluvnej - ten se ani neodvážili přečíst manželkám a milenkám.



Proč vás napadlo psát zrovna o trávě?

Nevím. Bylo to spíš o tom, jak proniká marihuana na český venkov. Ještě před několika lety neměly děti ani šajna, a teď najednou přijdete na diskotéku - kam já se teda naštěstí dostanu velice málokdy - a zjistíte, že to není problém. Když se před deseti lety objevil nešťastný dealer, který potají někomu nabízel kopřivovýho jointa, tak měli všichni oči navrch hlavy, a teď se line dým již na dvacet metrů kolem kravína. Někdy mi připadá srandovní, jak se na políčkách a ve sklenících mezi rajčátky pěstuje tráva a jak tam potom vlítne babička, zařve ježišikriste, co to tady je, a hodí na hnůj celou letní úrodu.



Vy byste, předpokládám, synovi nic nezakazovala.

Taky jsme něco zasadili, ale v podmínkách české Sibiře z toho vznikne seno. Pečlivě jsme odstranili samce od samic, ale jinak jsem si bohužel mylně myslela, že se kouří celá ta kytka, a říkala, jé, Františku, podívej se, to toho máme hodně... A pak jsme zjistili, že si z většiny úrody můžeme vyrobit tak akorát krém na kuří oka. Ale řeknu vám, že když už se bude tvrdě postihovat marihuana, tak začnu bojovat, aby se stejně trestal alkohol a cigarety. Protože když si dá někdo na diskotéce práska, ještě to z něj neudělá tvrdého feťáka. Legalizace mi přijde jako naprosto žádoucí.



Bigboš se u nás doma nesměl



Vraťme se k textům - stávalo se vám v době dospívání, že přišel rodič do pokoje a poznamenal něco jako - pche, co to ti tvoji idolové v magnetofonu zpívají za idiotský text?

U nás, v jinak hlasité domácnosti, se muzika nahlas pouštět nesměla. Mohly jsme se sestrou poslouchat vážnou muziku nebo Voskovce s Werichem a Suchého se Šlitrem. Ale pustit naplno bigboš? Ne. Tatínek buď psal na stroji, nebo odpočíval, takže to nešlo.



Vysmíváte se tedy aspoň vy svému synovi, že poslouchá hudbu se špatnými texty?

Z jeho desek takový pocit nemám, spíš mě kdysi urážely socialistické stupidity jako Poupata, "když se podaří, co se dařit má..." Nad tím jsem trpěla značně. Dnes mi vadí snad jen neustálé opakování jednoho sloganu v taneční hudbě - opakuje se to ad absurdum, až se vám z toho dělá špatně. To mě psychicky ubíjí.



Lucku znám jak svý boty



Kolik jste si přibližně vydělala za jeden text na desce Lucie Bílé Jampadampa?

Vůbec nevím. Není to tak, že byste řekl, já chci za tuhle desku sto padesát litrů. Ne, musíte počkat, kolik se toho prodá, a pak dostanete podle předem určených procent poměrnou část. Třeba na titulu, kterého se prodá dva tisíce kousků, nevyděláte skoro nic.



Což se Lucky netýká.

Samozřejmě. Jampadampa se prodalo přes sedmdesát tisíc. Ale abyste věděl, rok nedostanete nic, až pak vám nějaké ty tantiémy přijdou. Líp se osvědčil muzikál, kde dostanete peníze z každého představení podle toho, kolik se prodá lístků.



Řekněte - zaslouží si letošní cenu pro zpěvačku roku Lucie Bílá, nebo spíš písničkářka Radúza?

To je těžký, zaslouží si ji obě. Ondřej je členem akademie a tuhle kolonku nevyplnil, protože tam je Lucka hodnocená za Jampadampa. A já? V autě bych si radši poslechla Radůzu. Lucku znám jak svý boty, a některé naše obehrané písničky už nemůžu. A jestli vyhraje Radůza, bude to pro ni veliká šance dostat se do většího povědomí. Je to úžasná osobnost, objev, takže bych z jejího vítězství smutná nebyla. Lucka už dostala Anděla tolikrát... Ale ani její album není tak špatný a vím, že jestli nevyhraje, bude nesvá. I když to třeba nepřizná.



O penězích, milenkách a Nerudovi



Pro Ondřeje Soukupa byla na prvním místě vždycky práce - štvalo vás to? A kdybyste teď měla poradit dvacetileté holce váhající mezi workoholikem, který pravděpodobně brzy zbohatne, a hodným, rodinným typem, u něhož to nehrozí... Co byste jí doporučila?

Ta slečna by si musela uvědomit, čemu dává v životě větší váhu. Jestli penězům, nebo zábavě. Říká se, že je hezké spojit příjemné s užitečným, ale většinou to skutečně nejde - lidi, se kterýma je zábava a neustále se vám věnujou, ti nemají čas na vydělávání peněz, a s workoholikama zas velká zábava není. A nikdy nebudou chtít dělat to, co chcete vy.



Takže?

Já bych takové slečně poradila, ať si je nechá oba.



Ondřeje jste poznala jako chudého jazzového muzikanta. V jakém období se vám jeho muzika líbila nejvíc?

Nejmodernější a nejbližší mému vkusu byl Pražský výběr.



A po pravdě - nebyla jste v osmdesátých letech přesto v duchu ráda, že odešel z Kocábova a Pavlíčkova Výběru ke Karlu Gottovi a mohl si v klidu vydělávat na byt a na studio?

Radost jsem z toho neměla. Říkala jsme si, že to bylo z jeho pohledu rozumné, ale Gottův ani Hybšův orchestr mi tolik blízký nebyl. Chápala jsem, že si chce zařídit vlastní studio, ale bylo mi to líto.



Gott není zombie



Je podle vás Karel Gott hudební zombie?

Říkat o živoucí legendě, že je zombie, mi připadá zbytečné. Pohřbívat někoho s tak neuvěřitelnou kariérou zaživa? Mě Gottův zpěv nikdy nenaplňoval blahem, tyhle tenory v lásce nemám, takže jsem ho neposlouchala, ale říct, že je zombie... to je zbytečná urážka. Včera jsem ho zrovna viděla a vypadá docela dobře. Potěšilo mě, že už si podle všeho přestal barvit vlas a smířil se s tím, že je stárnoucí hezkej chlap.



Domácnost Osvaldová versus Soukup, to občas musela být Sicílie. Prý vás jednou syn požádal: Maminko, prosím tě, nemůžeš tátovi sehnat nějakou hezčí milenku? A když byl malý, prý si stěžoval: Vy jste na sebe celou noc tak řvali, že jsem se nevyspal... Je už doma po padesátce víc klidu?

Moji rodiče na sebe řvali až do smrti, s věkem to nesouvisí. A já zdědila hádavost a hysterii po mamince. Celý život mi to bylo dost protivný a nakonec mi došlo, že si stejně nic nevyřvu. Takže já už hádky nevyprovokovávám. A dneska mě tady budí na oplátku hlavně František s kamarády. Občas slyším ten hurónskej pubertální smích a dupot směrem k ledničce, pak pád nějakého opilého těla ze schodů, ale syn to nedělá až tak často, takže mu to toleruju.



Slyšel jsem, že když se Ondřej naštve, dokáže někdy vyhazovat peníze doslova oknem. Jak v takových situacích reagujete?

Už nereaguju. On třeba jednou při hádce vyhodil dost peněz z jedoucího auta - já říkala, že mu nějaké peníze vrátím, on, že je nechce, ale stejně jsem mu je dala. Tak je vyhodil. Taky spálil kupu prachů v popelníku, což by se nemělo říkat. Byl naštvanej... A když mi přivezl kabelku, jejíž tvar se mi moc nelíbil, tak otevřel okno a vyhodil ji na ulici. Už ale zjistil, že mě nerozlítí, a spíš vypadá jako kašpar, tak s tím přestal.



Okoukal se vám už život na Malé Straně, anebo si pořád nadšeně říkáte, že si žijete tak trochu jako v Nerudovi?

Nevím, jak komu, ale mně se to neokouká. Jsem takový patriot, že se každé ráno vzbudím a říkám si, zaplaťpánbůh, že tady můžu bydlet. A když jdu po Karlově mostě nebo když jen tak čumím z okna, tak si říkám, že je to nejkrásnější místo na světě. Děkuji ti, pane Bože. Víte, přímo v našem domě byla hospoda, kam právě Neruda chodil popíjet. A dokonce se tady několikrát na tahu stavil Mozart, když šel opilý ze Starého Města - dal si kafe a pokračoval s kumpánama na Bertramku. V mém dětství chodívala ulicí panská od Emy Destinnové a ke stáru, když už byla bláznivá, si na ulicích zpívala její árie. No a teď se asi z naší generace taky vydestilujou místní magoři: "Támhleta je Osvaldová, koukněte, malostranská figurka jak z Nerudy."

Textařka Johanky z Arku Gabriela Osvaldová Textařka Gabriela Osvaldová na rautu v pražském Veletržním paláci, který následoval po předávání Cen Akademie populární hudby za rok 2000. Gabriela Osvaldová na koncertě Králové muzikálu v opeře. Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup Padesátiletá textařka, nyní také porotkyně z televizní soutěže Česko hledá SuperStar:"Říkala jsem si, že tam můžu dát spoustě lidí šanci, ke které by se jinak nedostali. Ale hlavně - ve všech zemích dostávají roli porotce lidi, kteří něco dovedou. Odmítnout by byla škoda," říká Gabriela Osvaldová. Gabriela Osvaldová Textařka Gabriela Osvaldová