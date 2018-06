Osudy dětí z mezinárodní trasy E-55

Primářka Johanky Jiřina Rajtrová řekla, že do konce roku 1997 nebylo možné kvůli liknavosti a lhostejnosti příslušných úředníků vyhovět ani jedné z velkého počtu německých žádostí o osvojení dětí. "Od počátku loňského roku jsme však zaznamenali aktivnější přístup pracovníků příslušných státních úřadů, a tak se začalo dařit předávat do německých rodin děti, které by české rodiny nepřijaly," uvedla Rajtrová.Pracovníci Johanky mají podle ní kontakt se všemi německými rodinami, které mají děti z Teplic. Všem se daří dobře a i nové rodiny si již na své nové členy zvykly. Rajtrová zdůraznila, že tyto děti, mezi nimiž je i řada romských chlapců a děvčátek, by v České republice byly odsouzené k celému dětství v dětských domovech.Kromě žádostí o osvojení dětí přichází z Německa do Johanky i řada darů od jednotlivců i nejrůznějších organizací a zájmových sdružení. "Naposledy jsme dostali ledničku a mikrovlnou troubu," poznamenala primářka Johanky.Vzhledem ke stáří budovy ústavu a letitému nedostatku finančních prostředků na její rekonstrukci přivítala Rajtrová iniciativu přednosty teplického Okresního úřadu Romana Nováka, který začal hledat peníze pro Johanku v Německu.Novák tvrdí, že nemalý počet dětí v ústavu má matku prostitutku. "Dá se předpokládat, že jejich skutečnými otci jsou němečtí zákazníci těchto prostitutek," řekl přednosta novinářům. Proto jeho úřad nyní zjišťuje, zda by německá strana neposkytla těmto dětem finanční dar. Pomocníkem této iniciativě teplických úředníků je i české velvyslanectví v Německu, které si podle Nováka vyžádalo fotografie dětí z Johanky.