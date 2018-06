Osudy deseti vítězek

Renáta Gorecká, Miss '90 V ítězka pocházející z Českého Těšína se při finále bála přiznat, že má polskou národnost. »Vítězství mi dodalo sebevědomí, už se to nebojím říct, že mám polskou národnost.« Vystudovala Ekonomickou akademii v Krakově, pracuje jako finanční kontrolorka v jedné polské firmě. V roce 1997 se vdala. V loňském roce se stala také ona maminkou.Michaela Maláčová, Miss '91 Modeling a předvádění zcela opustila. »Nechtěla jsem zažít, až se mě jednou někdo zeptá, co umím, abych mohla říct jen: Byla jsem v roce 1991 Miss,« zdůvodňuje své rozhodnutí. Nyní je zaměstnána jako tisková mluvčí firm y Motokov. Provdala se za švýcarského podnikatele s léčivy Rema Karpfa.Pavlína Baburková, Miss '92 O podnikatelce - majitelce modelingové a organizační agentury,autorce knihy Stát se ženou, která zaujme a mamince pětiletého syna Honzíka se opět začalo mluvit. Rozešla se se svým partnerem, podnikatelem Jiřím Linhartem, a žije s Petrem Kratochvílem, hudebníkem a bývalým přítelem zpěvačky Lucie Bílé.Silvia Lakatošová, Miss '93 V době svého vítězství byla známou a zkušenou modelkou. Proto titul pro rozjezd své kariéry nevyužila. »V agentuře v Miláně se o můj titul zajímali jen ze slušnosti anebo ze sympatií ke mně.« Vlastní agenturu, která se zabývá organizováním společenských a kulturních akcí.Eva Kotulánová, Miss '94 První Miss samostatné České republiky vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor obchodní činnost a finanční podnikání. Její život se také ubíral k podnikání - přála si mít svůj obchod s drobnými dekorativními předměty.Monika Žídková, Miss '95 Když vyhrála Miss, bylo jí teprv sedmnáct let, ale dokázala okouzlit i na mezinárodním poli a získala Miss Europe '95. Možná na své mládí a nezkušenost také trochu doplatila. »Doufala jsem, že naši podnikatelé se pokusí z mého titulu vytěžit co nejvíce. Bohužel se nestalo.« Po osmileté známosti se provdala za svého přítele Petra.Petra Minářová, Miss '96 Modelingu se věnovala před svou účastí v Miss a nic se na tom nezměnilo. Ona sama si myslí, že jí titul pomohl: »Pro klienty přece jen něco znamená.« Po vítězství měla jednou tolik práce. Orientuje se hlavně na předvádění v cizině,a to jak nejdéle to bude možné.Terezie Dobrovolná, Miss '97 Svůj titul dokázala využít nejen ve svůj prospěch. Sice m usela přerušit studium jedné vysoké školy,ale pokračuje v psychologii. Objevuje se na módních přehlídkách. Vydala se také na dráhu zpěvačky vyšlo jí CD nazvané Snění.Kateřina Stočesová, Miss '98 Studentka střední zahradnické školy se asi po půlroce rozešla s agenturou Art Production K./2. Přesto ji konkurenční agentura poslala na mezinárodní soutěž Queen of the W orld '98, kde s přehledem vyhrála.Helena Houdová, Miss '99 Do dnešního dne poslední Miss si lidé zapamatovali jako ochránkyni zvířat, která nejí maso, nenosí kožichy a na přehlídky si bere vlastní boty z umělých materiálů. »Každý by měl začít u sebe. Zastavit se a zamyslet se, jestli nemohu udělat něco třeba v dětském domově,« říká. Také proto založila fond Slunečnice určený pro vzdělávání handicapovaných dětí.