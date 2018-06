Osud Šeredové je zpečetěn: Buffonovi bude rodit děti

Modelka, herečka a v Itálii oblíbená moderátorka si udělala před porodem možná svou poslední zastávku v Praze, aby pokřtila prestižní kalendář Stock. Odhalila se pro něj v době, kdy byla ve třetím měsíci těhotenství. "Tým samozřejmě věděl, že jsem těhotná, ale nevěděl, že jsem tak hodně. Nebylo to na mně dlouho vidět, bříško mám teprve měsíc," říká Šeredová.

Nyní je v sedmém měsíci a už dávno ví, co se jí po prvorozeném synovi Louisovi Thomasovi narodí. Přestože se proslýchá, že to bude tentokrát holčička, ona sama o pohlaví dítěte zarytě mlčí. "Poprvé jsem chtěla holčičku, ale teď je mi to jedno. Asi se stejně v rození dětí nezastavím, mám tedy případně šanci potřetí, počtvrté nebo popáté. Můj přítel chce velkou rodinu, ale já se budu snažit o umírnění," dodává s úsměvem.

Odvážné fotky Alena Šeredová v prestižním kalendáři

Těhotenský stav jí ale nevadí, teď, podruhé, se dokonce cítí lépe. "Jak se říká, že podruhé je to horší, tak mně je líp. Ani tolik nepřibírám. Asi jsem po Luisíkovi byla na další miminko jinak připravená. Po porodu jsem totiž běhala, chodila do posilovny, byla jsem zkrátka víc ve formě. Teď cítím, že mám i lepší fyzičku."

Téma svatba prý není u Buffonů na denním pořádku. "Neřešíme to. Asi to jednou přijde, ale až budu mít chuť. Je mi jedenatřicet a nechci zažít zlatou svatbu, tak si asi ještě nějaký čas počkám," směje se Šeredová.

Kromě focení kalendáře pod taktovkou Stanislava Merhouta a produkce Men on the Moon, které probíhalo ve městě Lerici, nedaleko letního sídla Šeredové a jejího manžela, stihla ještě česká kráska natočit v Itálii další film. Producenti ji obsazují především do komedií, v posledním filmu si ale zahrála špionku z východu. "Točilo se v červenci v Neapoli, ale moje těhotenství ve filmu také není vidět, mám totiž celou dobu dlouhý kabát."

Kalendář plný sexy fotografií Aleny Šeredové pokřtila její kamarádka a kolegyně Iva Kubelková, která se pro Stock již odhalila. Nechyběla tady ani těhotná Andrea Kloboučková, Pavlína Němcová nebo Karolína Bosáková, která má čtyři měsíce po porodu. Křest moderoval Libor Bouček a zazpívala na něm Martina Balogová.