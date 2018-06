Osud Jacksonových dětí je pořád nejistý, soud byl odložen

Podle serveru Pravda.sk se tak stalo na základě žádosti jejich babičky Katherine Jacksonové a matky dvou starších dětí Debbie Rowe. "Všechna předcházející nařízení zůstávají v platnosti a Katherine Jacksonová je i nadále dočasnou opatrovatelkou dětí," uvádí se ve vyhlášení losangeleského vyššího soudu.

Dvanáctiletý Prince, jedenáctiletá Paris a sedmiletý Prince Michael II. jsou u jejich devětasedmdesátileté babičky v kalifornském Encine od smrti jejich otce, ke které došlo 25. června. V pondělí 29. června ustanovil soud Jacksonovou za jejich dočasnou opatrovatelku. Rowe, která je biologickou matkou Prince a Paris, zatím podle soudu o opatrovnictví nepožádala. Její právní zástupce Eric George minulý týden řekl novinářům, že se jeho klientka ještě definitivně nerozhodla, jestli bude o děti bojovat.

V závěti, která pochází z roku 2002, určil za opatrovnici jeho dětí svoji matku Katherine Jacksonovou. Pokud by snad z jakýchkoliv důvodů nechtěla nebo nemohla péči vykonávat, přál si zesnulý zpěvák, aby se jeho potomků ujala jeho letitá kamarádka zpěvačka Diana Rossová. Biologickou matku dvou starších dětí Debbie Rowe Jackson v poslední vůli vůbec nezmínil, ona sama se v roce 2001 oficiálně vzdala rodičovských práv, později si však vyžádala právo na návštěvy.

Podle odborníků na rodinné právo šance Debbie Rowe na získání dětí do vlastní péče závisí hlavně na jejím vztahu k dětem. "Jestli má k dětem silný vztah a pravidelně je vídala, má velkou šanci získat opatrovnictví," uvedl profesor práva z University of Southern California Scott Altman. Podle dostupných informací ale Rowe se svými dětmi nebyla v kontaktu už několik let.