Ostrov v Tichomoří chce koncert Lady Gaga, přišli by všichni obyvatelé

Niue leží asi 2 500 kilometrů severovýchodně od Nového Zélandu. Má asi 1 600 obyvatel a mluvčí místního cestovního ruchu Mike Hogan řekl, že všichni chtějí výstřední popovou divu vidět zpívat naživo.

"Není to něco, co by mohlo slíbit hodně míst, že přijdou všichni obyvatelé," citoval jej server france24.com. "Je tak neobvyklá a uvažuje mimo zažitá schémata. Tak nás napadlo, že i my budeme uvažovat mimo zažitá schémata a pozveme ji sem," řekl.

Místní doufají, že Lady Gaga po červnových koncertech na Novém Zélandu přidá ještě vystoupení na Niue. Pro zpěvačku by prý zajistili co nejlepší a nejpříjemnější ubytování, kde by mohla zůstat, jak dlouho by chtěla.

Atol Niue, jehož jméno v místním jazyce podle médií znamená 'hleďme, kokos', byl osídlen v polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu Polynésany. V roce 1774 se na něj pokusil vkročit britský mořeplavec James Cook, odradili jej ale nepřátelští domorodci. Objevitel po třech pokusech úsilí vzdal a atol nazval Savage Island (Divošský ostrov). V 60. letech minulého století na něm podle médií žilo kolem 5 000 lidí, množství jich však od té doby odešlo za lepšími příležitostmi, často na Nový Zéland.