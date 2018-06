Ostřílená Ewa Farna učila vrstevníky větší ráznosti

Stalo se tak na slavnostním obědě v centru Prahy, kde se Ewa setkala s fanoušky a čtenáři webu Alik.cz, kteří se zúčastnili soutěže o setkání právě s touto patnáctiletou zpěvačkou. - Zajímavosti ze setkání mladých čtenářů webu Alik.cz a Ewy Farné čtěte zde



Ewa Farna je sice patnáctiletá dívka, ale už značně vyzrálá

"Na Ewě bylo znát, že je ostřílenější než její vrstevnice. Jako první si šla nabrat jídlo, ve společnosti se cítila dobře, je vidět, že si tu popularitu užívá," řekla iDNES.cz jedna z maminek, která doprovázela svého potomka.

Pětice šťastlivců s Ewou klábosila o životě, o profesi zpěvačky i o škole. Přítomné například zajímalo, jak to všechno stíhá, když koncertuje po celé zemi a studuje zároveň.



Čtenáři webu Alik.cz, kteří se setkali s Ewou Farnou

"Teďka zrovna je listopad, to se má chodit do školy dvacet dní a mně to vyjde šestnáctkrát. Pohodička. Ta škola mě baví. Někteří říkají, že na gymnáziu je to strašně těžký, že je to velký skok ze základní školy. Ale nezdá se mi to tak strašný. Hodně mi vadí, že přestávku máš pět minut a během nich musíš projít třeba na druhý konec školy," svěřila se iDNES.cz mladá zpěvačka.

Celému setkání předcházela vědomostní soutěž, ve které čtenáři tipovali, kdy Ewa vydala svou první desku, jakému jazyku se učí nebo kde studuje.

Z hlasování fanoušků a příznivců webu Alik.cz navíc vyplynulo, že jejich nejoblíbenějším songem od Ewy Farné je skladba Ticho, následovaná skladbami Měls mě vůbec rád a Jaký to je.