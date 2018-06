Ostří porotci Osvaldová a Soukup hlásí návrat. Přidává se k nim rocker Janda

Jména porotců televize Nova zatím úzkostlivě tají, iDNES.cz se ovšem podařilo zjistit, že kromě osvědčené dvojice se této role ujme také rocker Petr Janda. O nabídce dlouho přemýšlel. "Jsou to tři měsíce práce a člověk si rozváží, jestli to má vzít. Pro rockera zvyklého na kočovný život je pravidelnost ubíjející. Když jsem ale viděl ukázky a blíž jsem se se soutěží seznámil, kývnul jsem," říká Janda. Výši honoráře ale raději sám neřeší. "O penězích jedná moje agentura. Já jsem takovej blbec, že bych to dělal za pár šupů."

Ondřej Hejma, který usedl v porotě první řady soutěže Česko hledá SuperStar, nabídku od Novy nedostal, Roman Holý, kterého televize oslovila a stála o něj, ji naopak odmítl. "Každá nabídka se má zvážit, mně zatím žádná nepřišla. O soutěži ale vím," tvrdí Hejma, s nímž se Nova nedohodla na účinkování ve druhé řadě soutěže Česko hledá SuperStar, údajně kvůli výšce honoráře.

Soutěžit budou i porotci

Tentokrát bude zřejmě honorář porotců vyšší, úkolů totiž přibude. Kromě toho, že budou amatérské zpěváky hodnotit, budou i sami soutěžit. Každý z nich bude patronem jedné ze tří kategorií a sám vybere soutěžící, kteří v dané kategorii postoupí do finále. Až do konce bude se svými „ovečkami“ úzce spolupracovat, vybere jim repertoár, zkonzultuje ho s nimi a doporučí způsob předvedení písně. Každý z porotců, který je vlastně v roli "neformálního producenta", bude mít snahu dotáhnout své svěřence v soutěži co nejdál a obhájit jej proti favoritům ostatních porotců.

Hudební soutěž X Factor je otevřená soutěžícím všech věkových kategorií, všech hudebních žánrů, a dokonce jak jednotlivcům, tak i zpívajícím formacím. Obvykle se soutěží ve třech kategoriích – 15-24 let, 25 a více let a skupiny. Nova uvede soutěž od příštího roku a hodně si od ní slibuje. Za prvé je to nejúspěšnější britská hudební soutěž posledních let, za druhé slaví v současnosti úspěchy již v deseti zemích světa, ve kterých dosahuje výrazně nadprůměrné sledovanosti.