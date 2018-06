Ostře sledované svatby

Americká herečka Mia Farrowová čekala, až se setmí. Potom se proplazila po zemi k ledničce, zespodu ji otevřela a vytáhla si studenou pizzu. Tohle byl jediný způsob, jak uniknout fotografům schovaným v křoví pod okny, za plotem a na střechách protějších domů. Důvod? Před několika dny jí její snoubenec Frank Sinatra navlékl prsten s velkým diamantem a požádal ji o ruku.

Něco podobného nyní zažila Česká republika. Nevypuklo sice takové šílenství jako tehdy v Americe let šedesátých, nicméně svatba Lucie Bílé také vyvolala rozruch. Rovněž tato svatba byla nejdřív přísně tajná. Potom se - stejně jako svatba Farrowové a Sinatry - prozradila. A zpráva o jejím sňatku zasáhla i ty, kteří o ni vůbec nestáli.

Obrázky zářících svatebčanů zařadily na první strany a na začátek zpravodajství i seriózní deníky a televize. Po bulváru se následující den jen zaprášilo.

Čím to je, že taková svatba dokáže přetrumfnout i nejdůležitější politické události. Kromě slávy a bohatství jednoho nebo obou svatebčanů je důležitý dobrý příběh. V ideálním případě mohou lidé sledovat celou love story na stránkách společenských rubrik už od samého začátku, jako tomu bylo právě u Lucie Bílé.

Růže pro romantické čtenářky

Čím víc ten příběh zní, jako by vám jej vyprávěla sousedka ze třetího patra, tím lépe. X-krát opuštěná svobodná žena konečně našla toho pravého? Dobře, ale ještě lepší bude, když se její dítě, které má konečně tatínka, bude šťastně smát ze svatebních fotek. Notorický lamač ženských srdcí našel nakonec svou femme fatale, a tu si vede k oltáři? Budiž, ale mnohem přitažlivější by bylo, kdyby během obřadu ztropila bývalá milenka hysterickou scénu...

„Pro čtenářky Story se hodí romantická svatba s růžemi a v bílém, mladší a méně konformní čtenáři Spye si zase rádi přečtou o svatbě drsného rockera zakončené pitkou a rozbíjením aut,“ říká Tereza Kopáčová, šéfredaktorka časopisu Story.

Časy se prostě mění: dříve nezbývalo zvědavcům a čumilům než se chodit dojímat nad šťastnou nevěstou k národnímu výboru, teď jim média naservírují příběh i s koncem na radnici rovnou pod nos.

Devatero velké svatby

Svatba, aby jí všichni věnovali pozornost, musí splňovat několik předpokladů. Pokusili jsme se najít ty hlavní... * Alespoň jeden z partnerů musí být slavný, nejlépe, když jeho tvář znají lidé z televize. * Když jsou slavní oba, tím lépe. * Dobré je, když minimálně jeden z nich je mocný a vlivný. * Vůbec nejlepší je, když je mocný, vlivný - a bohatý. To vždy vyvolává dohady, proč si ho ten druhý vlastně bere. * Stejný případ je i výrazný věkový rozdíl mezi manželi. * Svatba musí být utajovaná, ale ne absolutně. Pokud nepřijde ani jeden novinář, něco je špatně. * Žádoucí také je, aby měl alespoň jeden z partnerů za sebou bouřlivý milostný život: aféry, rozvody a rozchody. * Svatba nesmí mít konkurenci opravdu důležitých světových událostí. * Pokud nevěsta nebo ženich mohou poskytnout médiím dojemné obrázky dítěte z minulého vztahu, je úspěch svatby zaručen.

Ideální je, pokud se celebrita rozhoupe k sňatku na vrcholu kariéry. Tato kýžená konstelace nastala například před šesti lety, když měli svatbu Pavlína Vízková a Vladimír Šmicer.

Hrálo se mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii. Málokdo čekal, že Češi uspějí. Jenže Vladimír Šmicer všechny překvapil, dal rozhodující gól, ve vteřině se stal národním hrdinou a mužstvo postoupilo až do finále. Trenér Uhrin mu před závěrečným zápasem povolil něco neslýchaného. Šmicer směl odletět domů na svatební obřad s dcerou bývalého reprezentanta a zase se vrátit. Na Staroměstském náměstí bylo narváno. Když v poledne vystupoval fotbalista v černém smokinku z auta, museli si vyděšení turisté myslet, že se žení nějaký český princ.

Havel? Vy jste se snad zbláznil!

Je to překvapivé, ale existují i slavní lidí, kteří o publicitu své svatby opravdu nestojí. Novináře opravdu nechtějí a nepotřebují. Některým - například americkému spisovateli Arthuru Millerovi, když si bral herečku Marilyn Monroeovou - je jejich přítomnost tak nemilá, že se s nimi pustí do otevřeného střetu. Dotěrnému žurnalistovi prostě dají pěstí. Jiní všechny zapřisahají mlčením. Přesně tak to udělal Václav Havel.

„Prezident že se má ženit? A u nás na radnici? Nesmysl! Vy jste se musel úplně zbláznit!“ spílal Petr Blažek, tehdejší asistent starosty Žižkova, novináři z bulvárního deníku. Bylo to v pátek večer, ve chvíli, kdy na žižkovské matrice už nějakou dobu ležely občanky se jmény Dagmar Veškrnová a Václav Havel.

Díky mlčenlivosti starosty, asistenta, matrikářky a jedné tapiserii, kterou se zatemnilo „nebezpečné“ okno, se podařilo svatební obřad utajit dokonale. Novináři přijeli, až když bylo po všem.

O něco takového však čistokrevná showbyznysová hvězda nemůže stát. Hvězda, zvlášť v tak malé zemi, jako je Česko, která si na hvězdné kulty moc nepotrpí, si totiž moc dobře uvědomuje, že svatba na prvních stránkách novin je ta nejlepší reklama, a někdy se proto chová jako malé rozmazlené dítě.

Nejdřív zakáže svatebčanům prozrazovat cokoli předem, jen aby se to nedozvěděli novináři. Když však ráno před obřadem hvězda zjistí, že o svatbě opravdu nikdo neví a nepřijde ani jedna novinářská noha, začne mít strach, že se o svatbě nebude psát vůbec. A zavolá svému manažerovi, aby to do nějaké redakce přece jen oznámil.

Půjde do toho Viewegh

Okruh českých hvězd není velký, slavné tváře se točí na stránkách časopisů jako na kolotoči: pořád dokola. Jaké svatbě by se tedy dostalo nyní podobné pozornosti, jakou měla Lucie Bílá? Možná by se jí mohla přiblížit svatba Ivety Bartošové, ale Bílou by určitě nepřekonala.

Vzhledem k tomu, že ženatý je i pan prezident, všechny by možná dostalo až to, kdyby jednou s ohláškami přišel Jaromír Jágr. Je to ideální nápadník. Bohatý, slavný doma i v Americe, mimořádně úspěšný hokejista.

A ovšem největší peckou by bylo, kdyby se oženil Karel Gott. Ten má všechno, co je k slavné svatbě potřeba: obdiv davů, peníze i dlouhou šňůru milenek a přítelkyň. Jenže na druhou stranu si dokáže dobře spočítat, kolik fanynek by svým sňatkem ztratil, a tak navzdory občasným slibům zůstává svobodný.

Všichni „vdavekchtiví“ nemusí zoufat, nejbližší velká mediální svatba přijde nejpozději do půl roku. Své mnohaleté image zhýralce se zálibou v nezávazných vztazích se vzdá spisovatel Michal Viewegh a vezme si svou současnou přítelkyni za ženu. Přesné místo i den se tají, jisté je jen to, že to bude v létě. Což je vzhledem k počasí i k okurkové sezoně pro novináře naprosto ideální čas.