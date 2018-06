Ostrava musela pryč z éteru, Ruda nemá práva na českou verzi

Hit OSTRAVA !!!, který Ruda z Ostravy nazpíval s Martinou Pártlovou, je českou předělávkou slavné písničky Empire State Of Mind, kterou zpívají Jay-Z a Alicia Keys.

České verzi písničky se přitom podařilo nemyslitelné - song se během jediného týdne stal trhákem internetu a jen na Streamu si ho přehrál milion lidí.

Na úspěch reagovaly i rozhlasové a televizní stanice, které písničku zařadily do svého vysílání. Nyní ji z něj musí stáhnout.

"Na základě upozornění nositele autorských práv k uvedené skladbě, jsme povinni vás vyzvat k zamezení vysílání její české zpracované verze z důvodu neautorizovaného zpracování původního díla. Neautorizované zpracování znamená, že nositelé práv původního díla nevyjádřili souhlas s jeho cover verzí a z tohoto důvodu není OSA oprávněn vám poskytnout oprávnění k jeho vysílání," stojí ve zprávě, kterou Ochranný svaz autorský rozeslal médiím.

Ruda a Martina Pártlová při natáčení klipu Ostrava

Ruda z Ostravy přiznává, že by se hit do éteru vůbec nedostal, kdyby na práva čekal. Raději zariskoval a vydal ho i bez nich. "Sranda je v tom, že v Čechách je to tak, že i kdybychom o práva požádali tři měsíce dopředu, stejně nám je nedají a tím pádem by tento hit vlastně ani nemohl vzniknout. I proto jsme volili cestu získat práva až zpětně na základě úspěchu. Bohužel úspěch byl jaksi větší než jsme čekali," říká Michal Kavalčík.

"Vše ale samozřejmě respektuju, nyní běhají maily na nejvyšších místech a vše se řeší i s Amerikou a snad v pondělí bude vše ok," dodal.

Neoficiální hymna Ostravy tak nyní nebude z éteru vůbec slyšet. Z oficiálního vysílání ji musel stáhnout i Stream.cz, který klip financoval a vyráběl. "Budeme se snažit, aby se celá věc vyřídila co nejdříve. I já se musím přiznat, že jsme nikdo takový úspěch nečekal," řekl iDNES.cz programový ředitel internetové televize Pavel Zuna.

Písničku mohli z vysílání slýchat i posluchači Evropy 2 či pražského rádia City, nyní i tady ostrouhají. "Písničku jsme zařadili do vysílání na základě prokazatelného úspěchu u posluchačů, písničku jsme ale nyní museli stáhnout. Stalo se tak ve čtvrtek," uvedl pro iDNES.cz hudební ředitel rádia City Lukáš Bárczay, který dodal, že se autorů na práva dotazovali a hit zařadili až po jejich kladné odpovědi.

Další zákaz?

Zajímavostí je, že Ruda z Ostravy i tak chystá další podobný projekt, který si prý znovu koleduje o problémy. "Mám rozepsanou pecku, kterou chceme s Martinou pustit v srpnu. Video bude ještě vymakanější a sranda veliká. Bohužel už teď vím, že je tady opět problém. Je to veleúspěšný hit a umělec je na výši a tím pádem nás opět asi zakážou. Ale my to riskneme, neb legrace v této zemi nesmí umřít," uzavírá Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy.

Bude vám hit Ostrava chybět v rádiích a televizích?