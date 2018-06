VIDEO: Za týden prý končí svět. Osobnosti prozradily, co budou dělat

"Nerad bych to strávil se svojí matkou a sestrou. Protože bychom pak měli blbý děti, kdyby to náhodou nevyšlo. Já bych to chtěl strávit někde se spartakiádníma cvičenkama," řekl Richard Genzer. "Samozřejmě, když budu sám a budu vědět, že je konec světa, budu asi rabovat. I když nevím proč, když elektrika asi nepude."

Tomáš Klus se určitě schová pod stůl, jak to viděl v jednom čínském filmu. Táňa Vilhelmová zase bude večer v Lucerně a chystá se tam všechny líbat.

"Říkala jsem si, jestli nemám skočit pro mouku a cukr, kdyby to byla tato varianta konce světa. Nakoupím sirky, svíčky, kdyby šlo o energetickou katastrofu, aby bylo čím rozdělat oheň a z čeho upéct placku," prozradila Aňa Geislerová.

Pavel Šporcl s partnerkou Bárou Kodetovou budou sedět doma v baráčku, držet se za ruce a čekat. Michal Suchánek pro jistotu zkontroloval, jestli má 21. prosince volno, a pak se potěšil, že nemusí vlastně kupovat vánoční dárky.

"Podle mě je to začátek. To není konec. Podívejte se, kolik je tady krásných věcí. Já si myslím, že nás všechno teprve čeká," prohlásila rozhodně Lucie Bílá.

"Když to položím na vážky, tak říkám dobře, něco hezkého skončí. Ale těch blbů, co by zahynulo! Ale nikdy to ještě nevyšlo," zamyslel se Ondřej Sokol.

Zatímco Alice Bendová stráví večer s blízkými a dětmi a bude čekat na překvapení, Petr Vágner je větší skeptik. "Myslím si, že se trošičku v tom přepočítali. Je to jenom tak, že to datum vyšlo magický a všichni z toho dělají, že je konec světa," řekl moderátor.

Celý povyk kolem konce světa vznikl na základě mylné interpretace mayského kalendáře. Kolem 21. prosince 2012, v den zimní rovnodennosti, se uzavře 13. cyklus mayského kalendáře nazývaný baktun. A ačkoli znalci kultury Mayů se shodují, že Mayové rozhodně nevnímali tento den jako apokalyptický, šíří se zvěsti, že kosmická katastrofa v ten den s životem na Zemi skoncuje.

"Já bych lidem přál, aby 21.12. skončil svět a abychom všichni zahynuli, protože si nezasloužíme tady být," dodal David Koller.