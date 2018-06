Osobnost je důležitější než krása

Kateřina Halíková získala jak třetí místo v soutěži, tak také titul Tvář Lumene 2000. Ženskými tvary se mohla pochlubit většina účastnic českého finále. Vítězka letošního ročníku Elite Model Look, 176 centimetrů vysoká Helena Mojžíšová, patřila se svými sedmnácti lety prakticky k nejstarším účastníkům.

První, kdo to pochopil, byl slavný módní návrhář Gianni Versace. Ten postavil úspěch svých přehlídek - samozřejmě kromě svého talentu a nápadů - také na jménech a zjevu známých topmodelek. Manekýnky se tak staly velmi důležitou podmínkou toho, kam se ubírá světová móda - a přinesly Versacemu i obrovský komerční úspěch. Známé topmodelky s chutí napodobovali mladí, ale také dospělí - móda je prostě skvělý obchod. »Nehledáme nejkrásnější, ale nejvýraznější tvář, dívku, která se bude umět prosadit,« prohlásil proto na českém finále soutěže Elite Model Look Wolfgang Schwarz, předseda poroty a prezident agentury Look International. (Elite Model Look je největší soutěž svého druhu na světě, jen v České republice se do ní letos přihlásilo téměř pět tisíc dívek ve věku 14 až 21 let, z nichž třináct postoupilo až do pražského závěrečného kola. Na vítězku pak 12. září čeká světové finále ve francouzské Nice.) V soutěžích budoucích manekýnek však nejde o množství zúčastněných dívek. Mnohem důležitější je to, že poroty v jednotlivých zemích vlastně na několik let dopředu určují, jak budou vypadat světové topmodelky, jaký bude uznávaný ideál krásy. Vítězkám totiž bývá většinou kolem patnácti šestnácti let, a tak dva až tři roky trvá, než se prosadí na pomyslný vrchol pyramidy. A tak když Wolfgang Schwarz tvrdí, že v současné době jdou opět »do módy« modelky s výraznými ženskými tvary, je jasné, že móda bude v příštích letech působit velmi žensky. A to pokud jde o střihy, i o použité materiály nebo zdobné detaily. Vítězky soutěží Elite si na neúspěch v kariéře rozhodně stěžovat nemohou, právě z nich přišly na světová mola taková jména, jako jsou Cindy Crawfordová, Stephanie Seymourová, Karen Mulderová nebo Ruska Tatjana Zavialova. Nástup ruských, ukrajinských, slovenských či českých dívek je v posledních letech ostatně velmi výrazný. V roce 1997 byla druhá Slovenka Viera Schotterová, v loňském roce skončily shodně na třetím místě dvě »šestnáctky« - Alžběta Syrovátková z České republiky a další Slovenka, Linda Nývltová. Aby ovšem uspěly i ony, budou potřebovat dostatek vůle a také trochu onoho pověstného štěstí. Bude ho mít naše letošní vítězka, sedmnáctiletá Helena Mojžíšová? To ještě nikdo neví, »na paty« jí ovšem bude tvrdě šlapat druhá v pořadí, teprve čtrnáctiletá Markéta Angerová. V módě totiž čas ubíhá strašně rychle.