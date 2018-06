Osmý díl Harryho Pottera se nechystá

"Šestý a sedmý díl je již na světě, ale jejich názvy ještě nejsou oficiálně potvrzeny. O osmém pokračování ale nic nevíme. Prostě neexistuje," řekl zástupce spisovatelky Christopher Little s tím, že on, ani Rowlingová netuší, kde na podobný výmysl deník přišel.

"Jde o naprostou hloupost. Vše kolem nových dílů je kvůli případným filmovým právům a také možným plagiátům až do poslední chvíle před uvedením na trh přísně střeženo a utajováno. Z toho plyne, že si vše museli v novinách jednoduše vymyslet," prohlásila sama sedmatřicetiletá spisovatelka.



Podle její knižní předlohy byl natočen již druhý díl série Harry Potter a tajemná komnata. "Už se pracuje na natáčení třetího pokračování, které by mělo být podle smluv se společností Warner Bros již poslední. Takže tlachy o tom, že si někdo zaregistroval názvy šestého, sedmého a osmého dílu, když ještě navíc nejsou vůbec pojmenovány, jsou hloupé," dodal nazlobený Little.







