Osmdesátnice Joan Collinsová: Život si musíte užívat, jinak vás sežere

"Jako by to byla ta nejcennější komodita, která existuje. A to nejen v kosmetice, ale také v módě, divadle, televizi, filmu. Jen mládí, mládí, mládí!" řekla pro magazín Hello! Collinsová.

Hvězda seriálu Dynastie nedávno sama vytvořila vlastní kosmetickou řadu s názvem Joan Collins Nadčasová krása, která má ženám pomoct. Něžnější pohlaví by podle ní totiž mělo o sebe neustále pečovat.

"Není žádný důvod, proč nemůžete vypadat skvěle ve všech fázích svého života, když je vám 40, 50, 70 a více let," prohlásila herečka.

Collinsová na scéně debutovala ve svých devíti letech a ve filmu se poprvé objevila v roce 1955 jako devatenáctiletá. V práci prý zatím nehodlá nijak polevit.

"Musíte život baštit, jinak vás sežere. Myslím, že po padesátce si uvědomíte, jak krátký život je. Pak si říkáte: Kolik času jsem promarnila? Chystám se užít si života a dělat všechno, co chci," dodala Collinsová.

Herečka prý nemá v plánu zdolat Mount Everest nebo skočit do Niagárských vodopádů. Jen chce nadále dělat věci, které jí dělají radost, tedy užívat si s rodinou a přáteli.