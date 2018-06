Britka je v osmdesáti letech modelkou, aby se vyrovnala se smrtí manžela

Marion Finlaysonovou móda vždy bavila. S modelingem začala v 40. letech minulého století, pak se stala učitelkou a vdala se. Svůj comeback zažila po šedesáti letech, když se v Aberdeenu objevila na zahájení festivalu 50 Plus.

"Pořádně jsem si to užila. Nedělala jsem to od svých studentských let v 40. letech. Naštěstí už jsem nebyla nervózní, takže jsem šla a užila si spoustu legrace," řekla Britka pro list Daily Mail. "Nemohla jsem uvěřit, kolik tam je lidí. Bylo jich asi 300 nebo 400, sledovali mě a byli skvělí."

Marionin manžel Bruce zemřel v roce 2010 po 54 letech manželství a právě návrat k modelingu jí pomáhá vyrovnat se se ztrátou.

"Opravdu mi to pomohlo. Potkala jsem spoustu nových, mladých lidí, což si myslím, že je pro mě dobré," dodala.

Britce pomohla také rodina a přátelé a teď už prý sama dokáže jezdit na dovolenou, kde pobývala s manželem. Ve skvělé kondici se udržuje cvičením jógy a pilates. Sama o sobě prohlašuje, že je shopaholik a modeling je lepší než žehlení.