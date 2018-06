Laffita opět nezklamal: molo přes celé náměstí a Pilarová jako Romka

Celá módní přehlídka Osmanyho Laffity probíhala pod širým nebem na karlínském Lyčkově náměstí, kde vznikl netradiční přehlídkový plac, na nějž měl výhled každý, tedy VIP hosté i kolemjdoucí.

Velkým překvapením bylo vystoupení skupiny Kale a Evy Pilarové, jež v ten večer vyfasovala kostým s romskými prvky. K nepoznání ji změnila především černá paruka, v níž byla takříkajíc inkognito. Ale jen do doby, než se náměstím začal rozléhat její pronikavý zpěv, a především slavný čardáš.

"Řekli jsme si, že uděláme Montiho čardáš, což si o tu paruku říkalo. Ale samozřejmě si v kostýmu připadám jako někdo trošku jiný, nikdo mě nepoznával. Pak se dokonce u brány měnila služba, tak mě ani nechtěli pustit dovnitř," řekla iDNES.cz Eva Pilarová.

Její převlek nadchnul i jednu ze známých divaček, herečku a moderátorku Jitku Asterovou. "Eva mě úplně očarovala. Se svou postavou by mohla jít na molo i v plavkách. Vypadala naprosto fantasticky. A až si ji odchytnu, možná jí poradím, aby zvolila černou barvu vlasů nastálo."

Evu Pilarovou v černé paruce nikdo nepoznal.

Na molu, jehož délka se odhaduje na tři sta metrů, se postupně prostřídala celá plejáda modelek a modelů, mezi nimiž byli i Romové. Přesněji dvě romské modelky a jeden romský model, což podle některých ohlasů bylo pro přehlídku nazvanou Corazon Gitaro, tedy cikánské srdce, příliš málo.

"Nebylo to tím, že bych do svého týmu nechtěl více Romů, ale musel jsem se striktně řídit mírami a výškou. Na casting jich přijelo hodně, ale problém byl v tom, že byli malého vzrůstu," objasnil tvůrce nové módní kolekce Osmany Laffita, který další zástupce menšiny začlenil i do komparzu.

Osmany Laffita - přehlídka kolekce Léto 2012

"Musím říct, že se mi příjemně chodilo, i když molo bylo hodně dlouhé. A i když jsem nevěděl, jak je přehlídka koncipovaná, byla to příležitost se opět ukázat," zhodnotil za pánské osazenstvo profesionální slovenský model Michal Gajdošech, který loni bojoval i v soutěži Muž roku.

Z dalších známých osobností si přehlídku nenechali ujít programový šéf TV Barrandov Janis Sidovský, tanečnice Anife Vyskočilová či herec Václav Glazar.