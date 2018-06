Češky jsou krásné, ale málokdy upravené, říká Osmany Laffita

Jak jste oslavil narozeniny?

Můj partner má narozeniny pouze o jeden den později než já, takže jsme slavili celý víkend jen s blízkými přáteli a pořádně, jak to má být. Je pravda, že kolem sebe mám hodně lidí, ale nejsou to vždy skuteční přátelé, těch je jen pár. Samozřejmě ani paraziti nechybějí, ale ti jsou všude.

Co jste dostal k narozeninám?

Lásku a to mi stačí. Vše ostatní, co chci, už mám. Není nic, po čem bych ještě toužil. Jsem rád obklopen lidmi, které mám rád a kteří mají rádi mě.

Muži hůře snášejí věk než ženy. Jak vy? Cítíte se dobře jako čerstvý padesátník?

Nebudu říkat, že skáču radostí z toho, že mi je 50 let, ale na druhou stranu si myslím, že na 50 nevypadám špatně.

Ještě před nedávnem jste měl osobitý účes - pleš a dlouhý culík. Najednou máte na hlavě kštici. Co vás k tomu vedlo?

Změna. Móda je změna a už byl čas na změnu. Plus si myslím, že s vlasy vypadám mladší. Je to příjemné.

U žen se říká, že změnu účesu volí většinou v době, když mění partnera. Předpokládám, že to u vás nehrozí.

Opravdu se to říká? Že by to byl ten důvod? Ne, partnera nezměním. Po 22 letech bych si už nezvykl na někoho jiného. Někdy ho chci sice zabít, ale ne změnit.

Když se vrátím k vlasům - říkal jste, že nejsou nastřelené, či nalepené. Jak jste k takovým vlasům tedy přišel?

Je to vlasová protéza. Viděl jsem to v Americe během fashion week a chtěl jsem to hned taky. Jsem sice Váha, ale okamžitě jsem se rozhodl. Můj život je buď černý, nebo bílý.

Asi nejde o moc levnou záležitost. Na kolik taková bujná kštice vyjde?

Není to levné, protože se jedná o opravdové vlasy a je to perfektní technologie, ale není to ani drahé. Určitě je to mnohem levnější než transplantace, u které není ani zaručené, že bude fungovat. Stojí to pro zákazníka 24 tisíc korun na první aplikaci a pak už jen 12 tisíc každé čtyři až šest měsíců. To znamená 36 tisíc za první rok, a pak už jen 24 tisíc na rok. To není tak vysoká cena, když pak vypadáte o 10 let mladší. A věřte mi, že vypadáte o 10 let mladší. Zatím se věnujeme pouze pánům. U žen je to více delikátní.

Osmany Lafita ještě ve svém původním účesu

Jako návrhář jste se proslavil v Čechách. Proč zrovna tady? Většinou chtějí umělci expandovat do zahraničí.

Já vím. Měl jsem být v Paříži nebo Miláně. To mi říká každý. To že bydlím tady, ale neznamená, že kvůli podnikání nelétám kolem světa. Na druhou stranu to ani tady není tak špatné. Vše má svoje výhody i nevýhody.

Neuvažoval jste s partnerem, že se odstěhujete do své vlasti nebo třeba do jiné země?

Máme na to ještě čas. Třeba to přijde. Vím, že až budu v penzi, určitě budu chtít bydlet někde u moře. Na druhou stranu Čechy se mi líbí, jinak bych tady nebydlel. Bydlím v Nižboru v krásné hvězdárně z roku 1908.

Nechal jste v domě i nějaké prvky, které připomínají to, že jde o hvězdárnu?

Tak třeba na střeše je kupole. To by mohla být jen skrytá observatoř nebo raketoplán. Úplně poslední věc, co budeme ještě kupovat, je právě dalekohled do kupole.

Jste milovníkem zvířat. Chováte tygra, který se jmenuje Bagheera a váží 400 kilogramů. Co na to sousedi?

Já nemám sousedy a navíc tygr bydlí u mě, ne u sousedů. Nemám žádné problémy s lidmi z vesnice, kde bydlím. Já se nepletu do života jim a oni se nepletou do života mého.

Přemýšlel jste někdy s partnerem o osvojení dítěte?

Já ano. Partner ne.

Módní přehlídka Osmany Laffita podzim - zima 2015/2016

A co navrhování oblečení pro děti?

Víte, navrhovat je jednoduché. Hodně lidí to tady dělá. Pak se to ale musí prodat, a to už je těžší. Zatím pro děti nedělám. Nemusím ani moc ten koncept na „elitní“ děti. Děti si mají hrát, ne se starat o fashion.

Vy navrhujete mimo oblečení i nábytek, brýle či šperky. Co ještě?

Dělám vše. Uniformy pro letecké společnosti, koberce, které se posílají po celém světě, porcelán a křišťálové skleničky. Dělám i obuv. Je toho myslím docela hodně. Můj zákazník je osoba, která má ráda eleganci a nemá strach to ukázat. Určitě ne unisex.

Říká se, že Čech se pozná podle toho, že má ponožky v sandálech. Podle čeho se pozná Češka?

Češky jsou krásné, ale málokdy upravené. Proto jsme tady (smích). Rozhodně by každý muž měl mít ve skříni jeden dobře padnoucí oblek a žena jedny krásné a elegantní šaty. Myslím si, že lidé s citem pro eleganci a módu jsou všude. Naprosto souhlasím s Karlem Lagerfeldem, který říká: „Elegance je fyzická. Pokud ji žena nemá, když je nahá, pak ji nebude mít, ani když je oblečená.“ Tudíž nezáleží na tom, kde žije.

Máte ještě nějaký svůj nesplněný sen?

Máte ještě dalších 6 hodin na povídání?