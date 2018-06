Osm let měl zubní můstek v průdušce

Penzionovaný 60letý školník z Bathu přišel o svou můstkovou protézu nahrazující čtyři zuby v horní čelisti při autonehodě v roce 1991. Teprve o tři roky později však začal mít potíže s dýcháním, které lékaři označili za astma a postupně mu předepisovali různé spreje a antibiotika. Ani podle rentgenů nerozeznali, co je pravou příčinou potíží.Teprve když jeden odborný lékař spustil pacientovi do krku mikrokameru, aby prozkoumal okolnosti ucpávání dýchacích cest, našel ve vstupu do pravé průdušky zaklesnutou řadu čtyř plastových zubů. Během deseti minut byla příčila všech obtíží odstraněna."Kdyby se můstek zasekl vodorovně, byl bych již tehdy mrtvý," charakterizoval své štěstí v neštěstí Russel. "Nikdy v životě by mě nenapadlo, že jsem zuby vdechl. Při nehodě jsem se ošklivě zranil a můstek bylo to poslední, na co jsem měl myšlenky. Později jsem se domníval, že zuby zůstaly někde na ulici, a už jsem se o ně nestaral," dodal.