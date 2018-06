Oslavenec Michal David míří do sídla Eltona Johna, čeká je večeře

"Přál jsem si setkání s Eltonem Johnem, to se mi tady v Praze povedlo, ale nevěděl jsem, co mi připravili moji přátelé - příští týden pojedu na jeho sídlo, čeká mě s ním večeře, to jsem si vždycky přál," řekl iDNES.cz Michal David, který svým koncertem oslovil přes 14 tisíc lidí.

Jak vypadal koncert Michal David slavil s muzikály, hity a davem svých fanoušků

Mezi gratulanty, kteří mu na mejdanu za 17 milionů zazpívali, nechyběli Karel Gott, Hana Zagorová, Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Josef Vojtek, Petr Kolář nebo Daniel Hůlka.

Gott, který se stejně jako David narodil 14. července, oslavenci popřál jen to nejlepší. "Přeju mu, aby žil tak, jak žije, protože on si umí rozdělit život na práci - a tu potom odvede suprově, a na život na odpočinek. Ať je ten jeho další život jako víno, které má rád," uvedl Gott před kamerou iDNES.cz.

Fanynky Michala Davida, které sbírají céčka Fanoušci Michala Davida

"Přála bych mu, aby se mu dařilo jako dosud, protože Michal je hrozně invenční a přála bych mu, aby ty jeho zdroje invence nikdy nevyschly," přidala další gratulaci Hana Zagorová.

Praktické přání měl i Josef Vojtek. "Určitě zdraví, to je důležitý. Peníze nejsou všechno, když vás pak klepne a máte plnou knížku peněz, pak je to prd platný," smál se.

Michal David rovněž uvedl, že první z dárků dostal už před necelými třemi týdny, kdy se mu narodil vnuk Sebastian, kterého porodila zpěvákova dcera Klára. "Už máme Sebastiánka doma, stal jsem se dědečkem, je fantastickej, máme z něj velkou radost," dodal šťastný oslavenec, který výtěžek z koncertu rozdělí mezi nadace Kapka Naděje, La Sophia a Děti, kultura a sport.