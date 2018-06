Ošklivý pád Luby Skořepové: přehlédla schod a poranila si koleno

"Praštila jsem se do kolena, dost to bolí, ale zatím můžu chodit. Jde mi už na sto. To staří je děsné," říká s humorem sobě vlastním dlouholetá členka činohry Národního divadla v Praze, která ujistila, že žádné omezení v důsledku zranění řešit nemusí, přestože chvíli potrvá, než se rána zacelí.

Přes zranění si ale herečka blížící se devadesátku nepřipouští. V kondici ji udržuje celoživotní profese herečky. Velmi oceňuje, že se i v pokročilém věku musí učit nové divadelní texty, čímž neustále udržuje mozek v pohotovosti.

Luba Skořepová a Vladimír Javorský

"Pořád hodně hraju, což je dobře. I v tomhle věku se pořád šprtám texty a procvičuju mozek. Do toho jsem teď dopsala další knížku o situaci ve světě, o zrození, o konci světa a o transformaci planety. Na základě toho vzniklo také představení Nezlobíš se...?, které uvádíme v Kolovrátském paláci v Praze. Šestou reprízu odehrajeme 15. března, tak se těším. A pak bych časem ráda udělala něco veselejšího o humoru, který vymírá," dodává Skořepová.

Síly navíc soustředí i na "předsmrtnou" výstavu, jak ji sama označuje. Úctyhodných 65 let na jevišti si zaslouží řádnou oslavu. "Půjde o výstavu fotek z divadla a filmů. Pod každou fotku bych ráda napsala nějakou glosu. Nápady by byly, teď jenom sehnat peníze a nápad se může uskutečnit," doplnila s elánem herečka.

Bořivoj Navrátil (Alan), Luba Skořepová (Jiřina) v inscenaci Škola pro ženy (18. 4. 1969)

Luba Skořepová je rodačkou z Náchodu. Mnozí ji často oslovují jako "Ljubo", to je ale nesprávné, jelikož se jmenuje Libuše od které vznikla přezdívka Luba. Prvním manželem Luby Skořepové byl herec Josef Pehr, druhým pak spisovatel Pavel Hanuš, který zemřel před jednadvaceti lety.