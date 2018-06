Ošklivá? Národ mě vidí jinak, říká málem svržená Miss Srbsko

Kauzu v balkánské zemi odstartoval deník Press, který o miss mluvil jako o ošklivé dívce v křeči, která není ani fotogenická. - čtěte Srbové chtějí svrhnout svoji miss. Je ošklivá, říkají

Vše navíc umocnila čtenářská anketa, která se s převahou přiklonila k názoru listu. Čas ale udělal své. Díky tomu, že se Markovičová začala objevovat v médiích častěji a navíc se prezentovala víc než kultivovaně, pochybnosti národa se rázem rozptýlily jak pára nad hrncem.

"Lidé mě zastavují a naopak mi vyjadřují podporu," jásá dvacetiletá kráska, "je to pro mě velmi jasný signál toho, že lidé za mnou stojí, stejně jako někteří novináři, kteří mi okamžitě po vypuknutí celé nesmyslné aféry vyjádřili sympatie," mluví se značnou úlevou v hlase Markovičová.

Miss Srbsko Jelena Markovičová

K celé kauze se prý postavila, jak nejlépe uměla - jednoduše ji ignorovala. "Nemělo cenu na takové věci reagovat. Bojovat nějakými argumenty by byl laciný boj s větrnými mlýny. Oni si hlavně měli uvědomit, že komentovat něčí krásu je nevhodné, krása je sice v této soutěži relevantní pojem, ale pro každého je jiná, jinak důležitá," dodává s tím, že nyní zavládl klid a noviny jí prý jdou celkem na ruku.

Jelena Markovičová, která by se mimochodem chtěla jednou novinařinou živit, teď sbírá síly na blížící se soustředění a následné finále Miss World, které se koná v listopadu.

iDNES.cz slíbila, že se naší reprezentantky, která vzejde z říjnového finále Miss ČR, osobně zeptá na krásy České republiky. "Zajímají mě věci, které normálně v propagačních materiálech nenajdu. Můžou to být i obyčejné maličkosti," vysvětluje. "Chtěla bych se k vám jednou podívat. Vaši zemi sice moc neznám, ale brzy bych to chtěla změnit," dodává Miss Srbsko 2009, která se již brzy přesune do New Yorku, kde dostala nabídku k focení speciální kolekce na Manhattanu.