Ošetřovatelky chtějí protestovat nahotou

K svéráznému protestu se rozhodlo třicet domácích ošetřovatelek ze švédského města Örebro. Své ultimátum zaslaly několika střediskům sociální péče, která poskytují ošetřovatelské služby potřebným obyvatelům města.

Vedle toho ošetřovatelky vyvěsily ve městě plakáty se svými požadavky. Každému z nich dominuje nápis: Nahota je jedinou alternativou uniformy zdravotní sestry.



Vzbouřené sestry požadují příplatky k platu, který jim nyní nestačí na to, aby si kupovaly uniformy. Podle jejich mínění by požadované peníze měly jít z městské kasy.



Švédské sdělovací prostředky zatím nezveřejnily názory těch starších lidí, jichž by se neobvyklá forma protestu domácích ošetřovatelek dotkla. K jejich ultimátu se jednoznačně nevyjádřila ani městská rada.