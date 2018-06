Oscarové a móda

šlo o filmy a ceny, ale také o šaty. A tak Julia Robertsová, nyní již nositelka Oscara za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, měla ten večer, ani ne před týdnem, na sobě černou starobylou róbu od V alentina s geometrickým bílým lemováním. "Mou inspirací byl Benjamin," řekla a blýskla širokým úsměvem. Její bohaté tmavé vlasy byly upraveny do uhlazeného účesu, jako mívala Audrey Hepburnová. Další, již 73. udělování výročních cen akademie, mohlo začít. Čímž začala i zvláštní módní přehlídka.Červený koberec byl jako živý. V některých případech dokonce ke vzteku pořadatelů popolézal, což poněkud kazilo dojem z vysoce personifikovaných modelů, které defilovaly před stovkami kameramanů a fotografů a miliony televizních diváků (tentokráte ičeských, pokud si do rodinného televizoru zavedli kabel a koupili stanici HBO). Byla to svým způsobem fascinující podívaná - od zpívající herečky Björk s látkovou labutí kolem krku až po Jennifer Lopezovou v oblečení, o kterém se ještě bude mluvit jak v tomto článku, tak na večírcích. A hlavně před fanoušky pochodoval zdánlivě nekonečný výběr mezinárodních oděvů, dobových vzezření a rób špičkových hvězd zdobených ovocem, motýly a květinami i medailemi. Takže 73. ročník udělování cen akademie byl svědkem rozmanitosti barvitých stylů. Muži nosili neobvyklé nákrčníky, starožitné jehlice a jiné okázalé šperky. Bylo zjištěno několik pestrobarevných košil s krátkými rukávy a nejméně jeden autentický skotský kilt. Ženy řádily ještě více a jedna měla na sobě dokonce červený santaclausovský oděv simitací bílé kožešiny. A však pozor! Bylo tu jen málo hlubokých výstřihů nebo oděvů s nášivkou názvu výrobku, jaké byly houfně vidět měsíc předtím při udělování hudebních cen Grammy. Filmaři prostě představují jinou estetiku. Místo vyzývavosti tyto hvězdy volily střízlivé, elegantní a starohollywoodské styly. Takže provokace o to více vynikaly. Iproto Jennifer Lopezová, jejíž róba od V ersaceho, v níž se loni objevila na udělování cen Grammy, patří již mezi slavné kousky, opravdu zazářila i tentokráte. Přišla sice v elegantní jednoduché zelené chanelovské róbě s výstřihem na zádech a plesovou sukní, bylo to však průsvitné a ona byla bez podprsenky. Takže si ji televizní diváci, pokud režiséři cudně nestříhali obraz dostatečně vysoko, mohli prohlédnout opravdu důkladně. Na otázku "Proč takové šaty?" odpověděla: "Prostě se mi líbí." Zamrkala při tom zlatě nabarvenými řasami. "Cítím se v tom jako v mistrovském díle haute couture." Catherine Zeta-Jonesová vyjádřila podobný pocit, když byla dotázána, proč se oblékla do V ersaceho modelu z černého saténu spadajícího z ramen: "Mou inspirací bylo krejčovské umění, řekla na to. (Což je slovní hříčka právě na francouzský výraz haute couture, což doslova znamená vysoké krejčovství - pozn. red.) Mezitím procházela po červeném koberci jako na přehlídce další úroda starobylých vzorů. Julia Robertsová vypadala nervózně, ale smála se při dotazu, co dělala v neděli ráno. "Snídali jsme s přáteli, dělali jsme bláznivé věci - akrobacii a snědli jsme moře slaniny." Juliette Binocheová se objevila ve stylu mladých dívek z dvacátých let s velmi krátkými nakadeřenými vlasy, množstvím perel av černých šatech ke kolenům. Ashley Juddová také přišla v ležérním stylu mladých dívek s rovnými vlasy ozdobenými páskou diamanty, dlouhou vázankou ve stylu nezávislých mladých dívek a šedým šifonem sukní ze šátků od Armaniho. Tentokráte platilo, že nešlo-li o starobylé modely, pak byly šaty vybrány z vysoce osobních důvodů včetně zřetele na zemi původu hvězdy. V některých případech byly odrazem spolupráce mezi návrhářem a hvězdou. Kate Hudsonová se svými blond vlasy do prstýnků zachycenými ve starožitné sponě řekla, že její šedé šaty s pelerinkou střásněmi a korálky navrhla její kamarádka Stella McCartneyová, která jí také půjčila maličkou krychlovitou peněženku s korálky, zdobenou korálkovými květinami. "Chtěla jsem vypadat mladě a sexy a krásně," řekla Hudsonová se zachichtáním tajuplně připomínajícím její matku Goldie Hawnovou, která šla několik stop za dcerou v levandulové róbě od Very Wangové. "Cítím se krásná? Ano, věřte mi nebo ne," řekla Hudsonová. Michelle Yeohová, stan filmu tygr a drak, vypadala zářivě v černostříbrné róbě od Bamieho Changa z Hongkongu a s diamantovými náušnicemi od Bulgariho. Což doprovodila větou jako z učebnic public relation: "Teď lidé vědí, co máme na mysli, když říkáme, že naší hrdinové létají." Penelope Cruzová měla černé krajky spadající z ramen róby od Ralpha Laurena s křišťálovými korálkovými aplikacemi, o nichž říká, že jsou dědictvím jejího španělského původu. Vlasy měla upravené ve volném drdolu připomínajícím styl dvacátých let. I muži si zařádili. Russell Crowe, který směřoval pro Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Gladiátor, měl nezvykle dlouhý smoking s černým lemováním ve vojenském stylu, proužkovanou kravatu a medaili na hrudi. Ukázalo se, že to je jen dekorace, nikoli vyznamenání za hrdinství. Nedostal ji totiž on, ale jeho dědeček za válečné fotografie a Crowe tvrdí, že to znamená "člen řádu britského impéria". Jinak při Oscarech nosili muži nejrůznější jednořadové a dvouřadové obleky a kalhoty sahající na podlahu a množství různých vázanek včetně motýlků, stužek, černých a zlatých vázanek nebo saténové košile bez límce a zcela bez kravat. Což trochu narušil Joaquin Phoenix, když řekl, že vyrazil z postele těsně před Oscary a nezvládl se učesat ani zastrčit košili do smokingu od Armaniho. "Právě jsem se probudil," tvrdil. Samuel L. Jackson měl douřadové smokingové sako od Armaniho se saténovou košilí bez límce. "Bylo to prostě něco jiného než obvykle," prohlásil. "Myslel jsem, že budu vypadat trošku rovnější." Invence prostě znovu tekla proudem. Ale první cenu v rozumu získal zase jednou miliardář Donald Trump. Objevil se ve smokingu, ale když se ho reportéři ptali, kdo ho navrhoval, odpověl: "Zvolil jsem si člověka, u kterého jsem to mohl koupit nejlevněji."