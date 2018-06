Oscarová horečka zachvátila Los Angeles

Jan Hřebejk už hned první den pobytu ve Státech absolvoval několik interview na svém pokoji v The Regent Beverly Wilshire, který se na necelý týden stal jeho domovem: "Zatím žádné velké šílenství, udělal jsem asi dva rozohovory, dnes je večírek, který pořádá konzulát, ale jinak je zatím klid, všechno to vypukne až v sobotu, v neděli," řekl úspěšný režisér, když jej zastihlo ve čtvrtek ráno na hotelovém pokoji. Večer pak patřil v Culver City, kde sídlí studia Sony Pictures, cele české trojici - pánové Hřebejk, Jarchovský a Trojan se zúčastnili projekce svého filmu a zvláštní recepce na počest jejich oscarové nominace.

Zajímavostí je skutečnost, že vyslanci českého filmu nejsou ubytováni v jednom hotelu - producent Trojan, scenárista Jarchovský a bratislavská herečka Šišková zvolili hotel Beverly Crescent, který je sice rovněž v Beverly Hills jako hotel Jana Hřebejka, ale přece jen o několik ulic dále. Ten bydlí odděleně proto, že jeho pobyt hradí pořadatelé slavnostního večera, a tak mu jako hvězdě našli hotel výrazně dražší. Dnes se Jan Hřebejk, patrně bez doprovodu ostatních, zúčastní v hotelu Bel Air slavnostní ceremonie pro zahraniční režiséry a hosty a v sobotu ho čeká v Academy Theatre odborné sympózium.

To už ovšem bude Los Angeles na vrcholu oscarového šílenství. Prostranství před divadlem už bude dávno hlídáno policií a obleženo šťastlivci, kteří se dostanou do prvních řad, aby v neděli odpoledne mohli začít omdlévat, kdykoliv se rudého koberce dotkne noha hvězdy. A těch bude nepočítaně. Již zhruba od patnácté hodiny tamního času - u nás bude jedna hodina po půlnoci - se do slavnostně vyzdobeného sálu začnou sjíždět filmové celebrity z celého světa. O dvě hodiny později pak bude galavečer americké filmové akademie zahájen. V sále mezi stovkami slavných a nervózních budou sedět i tři nervózní Češi a jedna Slovenka.