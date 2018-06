Oscaři: Vkus i výstřih jako vemeno

FOTOGRAFIE ZDE

Slavnostní ceremonie byla ve znamení návratu tmavých barev. Už žádné pastelové barvy, v kurzu je černá a hned po ní tmavě modrá, to vše od návrhářů zvučných jmen. Šatům vévodíl satén, byly sexy a bez ramínek.

Kritici, kteří se těšili na úlety let minulých, tak museli vzít zavděk jen malými drobečky. Třeba v podobě šatů, které si oblékla herečka Gwyneth Paltrowová a které vypadaly, že jsou jí - zvláště přes poprsí - hodně malé. Ale možná se jen Gwyneth chtěla pojistit, že jí róba bez ramínek nesklouzne dolů v nejméně vhodný okamžik.

Hojně přetřásanými se staly také bílé šaty Gisele Bündchenové, přítelkyně Leonarda DiCapria, v nichž vypadala jako andílek. Ovšem jejich střih se sukní rozšiřující se do áčka nijak nesvědčil Giselině útlé postavě známé z reklam na spodní prádlo. Navíc vyvolal spekulace, zda není topmodelka náhodou těhotná.

V tomto ohledu ale byla Bündchenová spíše výjimkou a většina rób byla na tělech přítomných dam tak vypasovaná, že nezbývalo dost místa snad ani na mateřská znaménka. "Můžu sotva dýchat," svěřila se herečka Scarlett Johanssononová, která na Oscary dorazila v černých šatech s přepadlými rukávky. "Ale nemyslím si, že by dýchání bylo dneska nějak zvlášť důležité," dodala pobaveně.

Kritickému šlehnutí se nevyhnula ani herečka Renée Zellwegerová. Jejím červeným, přiléhavým šatům protaženým do nařasené vlečky nešlo vytknout ani to nejmenší, stejně jako její opět štíhlé postavě. Výhrady se však týkaly hereččiných černých vlasů, jež měla učesané "tak střízlivě, jako by místo na předávání Oscarů šla nakupovat", povzdechla si komentátorka listu Kansas City Star.

Ovšem nejostřejší reakce si vysloužila herečka Melanie Griffithová, manželka Antonia Banderase. Ne proto, že pod svými modrozelenými šaty ukrývala sádru na levé noze, kvůli níž doplnila večerní kreaci o hůlku, ale proto, že si "myslí, že nepotřebuje podprsenku", jak poznamenala komentátorka listu The Washington Post. "Výstřih evokující kravské vemeno není nijak bůůůů-žasný," dodala jedovatě.